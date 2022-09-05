'Bir gece ansızın gelebiliriz' uyarısı Alman basınında: Erdoğan Irak ve Suriye'ye de aynı sinyali vermiş ve dediğini yapmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST 2022'de açıklamalarda bulunarak Yunanistan'ı net bir dille uyardı.

"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

Yunanistan'a sert tepki gösteren Erdoğan, "Ey Yunan tarihe bak. Çok daha fazla ileri gidersen, bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Vakti, saati geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz. Dün ülkemizin ayağına prangalar takarak ilerlemesini engelleyenlerin bir yerleri fırsat kollayarak beklediğinden emin olun. İnşallah bunlara fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ALMAN BASINI: ERDOĞAN YUNANİSTAN'I TEHDİT ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" mesajı Alman medyasında da geniş yer buldu. Redaktionsnetzwerk Deutschland ve Jungle World gazeteleri, Erdoğan'ın Yunanistan'ın tahriklerine karşılık verdiği sert tepkiyi 'tehdit' olarak tanımlayarak "Türkiye'nin hak iddia ettiği Ege’nin doğusundaki adaları zorla ele geçirmekle tehdit etti. Erdoğan Yunanistan'ı açıkça bir müdahale ile tehdit etti ve Batı'ya da Türkiye'nin gerekirse kendisiyle savaşa girmeye hazır olduğu tehdidinde bulundu." şeklinde servis etti.

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"ERDOĞAN BU CÜMLEYLE SURİYE VE IRAK İÇİN DE SİNYAL VERMİŞTİ"

Jungle World gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz." açıklamasına vurgu yaparak Erdoğan'ın bu mesajı daha önce de Suriye ve Irak için de verdiğini ve dediğini yaptığını vurguladı. Alman gazetesinde konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"'Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya: Bir gece ansızın gelebiliriz.' ifadelerini kullanan Erdoğan, bu cümleyle geçmişte Suriye ve Irak’ta askeri müdahalelerde bulunacağının sinyalini vermişti ve bu müdahaleler gerçekleşti."

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'a tek cümlemiz var İzmir'i unutma

GÜNDEM Dünya basını Erdoğan'ın Yunanistan sözlerini son dakika olarak bildirdi

OYNAT 01:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a sert çıktı: Çok daha ileri gidersen bunun bedeli ağır olur Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda TEKNOFEST 2022'ye katıldı. Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Erdoğan, 'Bak Yunan tarihe dön, çok daha ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var, İzmir'i unutma' dedi.



Sözlerine devam eden Erdoğan, 'Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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