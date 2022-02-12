Gündem Bir günde 33 PKKlı etkisiz hale getirildi
ANKARA

Bir günde 33 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK’ya kritik operasyonlarla büyük darbe vuruluyor. Sadece bir günde, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 29 terörist etkisiz hale getirildi. Mardin’de 4 PKK’lının öldürülmesiyle sayı 33’e yükseldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bir günde 33 PKK’lı etkisiz hale getirildi
Sınır hattında görev yapan Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor.

Terör örgütü PKK’ya bir günde ağır darbe vuruldu. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 ve Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK, Mardin’de ise 4 PKK’lı operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bir günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 33’ye yükseldi.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDI

  • Dün ilk operasyon haberi Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinden geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 PKK/YPG’li teröristin tespit etti. Takip altına alına PKK’lı grup saldıramadan etkisiz hale getirildi. İkinci operasyon haberi ise Barış Pınarı bölgesinden geldi. Burada da saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist komandoları tarafından etkisiz hale getirildi.

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MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Her terörist için kaçınılmaz son bellidir. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz sürüyor, sürecek.”

  • Son operasyon ise Mardin’de yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinden taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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TACİZ ATIŞI YAPAN PKK’LILAR VURULDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, teröre ve teröriste geçit vermediği vurgulandı. Açıklamada, Suriye’nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe Hudut Karakolu’na taciz ateşi açan PKK/YPG’li teröristlere güçlü karşılık verilerek 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Dün bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 33 olduğu ifade edildi.

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