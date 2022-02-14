Gündem Bir köpek saldırısı daha Öğretmen kaçmak için duvara tırmandı
AFYONKARAHİSAR

Bir köpek saldırısı daha: Öğretmen kaçmak için duvara tırmandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde öğretmen Hüseyin Kundakçı, zincirini kıran komşusunun Kangal cinsi köpeğinin saldırısında bacağı ve baldırından yaralandı. Kundakçı’nın köpekten kurtulmak için demir kapı ve duvara tırmandığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Bir köpek saldırısı daha: Öğretmen kaçmak için duvara tırmandı
Öğretmen kaçmak için duvara tırmandı.

Sandıklı’da, komşularının çiftliğindeki annesi ve çocuklarını almaya giden Hüseyin Kundakçı, zincirini koparan köpeğin üzerine doğru geldiğini gördü. Ani bir reflekse köpeğin saldırısından korunmak için önce çiftliğin demir kapısına, ardından duvara çıkan öğretmen Kundakçı, hayvanın ısırmasına engel olamadı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SALDIRIYA UĞRAYAN ÖĞRETMEN YAKALANDI


Saldırıda bacağından ve baldırından yaralandığını ifade eden Kundakçı, "Okuldan çıktım. Eşimi aldım, komşumuzun çiftliğinde annem ve iki çocuğum vardı, onları almaya gittim. Tam çiftliğe girdiğim sırada köpeği gördüm. Köpek zincirle bağlıydı, nasıl olduysa birden zincir koptu. Ne olduğunu anlamadan üzerime gelmeye başladı. Kapıyı yakın gördüm ve kaçmaya başladım. Kaçmam sonuç vermedi, köpek maalesef ısırdı. Hastaneye gittim. Aşılarımı yaptırdım. Çocuklar beni görünce dışarı geliyorlardı. Köpeğin boşta olduğunu onlara duyurmak için duvara çıktım. İki yerimden ısırdı şu anda iyiyim" diye konuştu.

180 bin dolara satan var

180 bin dolara satan var

​Mantar toplarken buldu: En ufağı 12 kilogram geliyor.
Uzmanlardan uyarı

Uzmanlardan uyarı

​Omicron'un üç yeni semptomu açıklandı.
Gıdada KDV indirimi etiketlere yansımaya başladı

Saklı tarih ortaya çıkacak

Saklı tarih ortaya çıkacak

​Düzce'de turizme Konuralp dopingi.

​İndirimi fiyatlara yansıtmayan marketlere af yok.

Sultangazi'de esnafın köpeğine saldırdı.

Üç il ve 758 ilçeden daha büyük.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.