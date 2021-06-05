Bir T-129 ATAK helikopteri daha Kara Kuvvetleri envanterine alındı Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Faz-2 konfigürasyona sahip bir T-129 ATAK helikopteri daha Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındı. Böylece 54’üncü ATAK helikopterimiz de envantere girmiş oldu" denildi.

Haber Merkezi 05 Haziran 2021, 16:51 Son Güncelleme: 05 Haziran 2021, 17:23 Yeni Şafak