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ANKARA

Bir T-129 ATAK helikopteri daha Kara Kuvvetleri envanterine alındı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Faz-2 konfigürasyona sahip bir T-129 ATAK helikopteri daha Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındı. Böylece 54’üncü ATAK helikopterimiz de envantere girmiş oldu" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bir T-129 ATAK helikopteri daha Kara Kuvvetleri envanterine alındı
T-129 ATAK helikopteri

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Faz-2 konfigürasyona sahip bir T-129 ATAK helikopteri daha Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındı. Böylece 54’üncü ATAK helikopterimiz de envantere girmiş oldu.
  • Yerli savunma sanayii firmalarımızca millî imkânlarla geliştirilen ATAK Faz-2 ile mevcut Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemlerine ilave olarak.
  • Radar İkaz Alıcı
  • Lazer İkaz Alıcı
  • Radyo Frekans Karıştırıcı Sistemler ile helikopterlerin kendini koruma etkinliği artmıştır."

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Askerin elindeki en güçlü yerli silah: T129 ATAK Helikopteri
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Askerin elindeki en güçlü yerli silah: T129 ATAK Helikopteri
Türkiye son yıllarda savunmada atağa kalktı. Yerli araç ve silahlar peş peşe görücüye çıkarken, sahada da dengeler tümden değişti. Dışa bağımlılık azaldı, ihracat kapıları aralandı. Savunmadaki Türkler programının bu haftaki konuğu T129 Atak Helikopteri.. Kısa süre içerisinde askerin elindeki en güçlü yerli silaha dönüşen helikopteri gelin birlikte inceleyelim...


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