Bir T-129 ATAK helikopteri daha Kara Kuvvetleri envanterine alındı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- "Faz-2 konfigürasyona sahip bir T-129 ATAK helikopteri daha Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındı. Böylece 54’üncü ATAK helikopterimiz de envantere girmiş oldu.
- Yerli savunma sanayii firmalarımızca millî imkânlarla geliştirilen ATAK Faz-2 ile mevcut Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemlerine ilave olarak.
- Radar İkaz Alıcı
- Lazer İkaz Alıcı
- Radyo Frekans Karıştırıcı Sistemler ile helikopterlerin kendini koruma etkinliği artmıştır."
1⃣Faz-2 konfigürasyona sahip bir T-129 ATAK helikopteri daha Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındı. Böylece 54’üncü #ATAK helikopterimiz de envantere girmiş oldu. pic.twitter.com/z2vhq6OyOI
1⃣Faz-2 konfigürasyona sahip bir T-129 ATAK helikopteri daha Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındı. Böylece 54’üncü #ATAK helikopterimiz de envantere girmiş oldu. pic.twitter.com/z2vhq6OyOI— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 5, 2021