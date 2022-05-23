Gündem Bir terör örgütü mensubu daha teslim oldu Sayı 33e yükseldi
ANKARA

Bir terör örgütü mensubu daha teslim oldu: Sayı 33'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan bir terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Haber Merkezi DHA
Bir terör örgütü mensubu daha teslim oldu: Sayı 33e yükseldi
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İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucunda, terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sayesinde terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısının artmaya devam ettiği belirtildi.

İkna çalışmaları kapsamında PKK'dan kaçan bir terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirilen açıklamada, teröristin 2015'de terör örgütüne katıldığı, İran ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü ifade edildi.

  • Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısının 33'e ulaştığı kaydedildi.

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