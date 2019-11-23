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İSTANBUL

Bir türlü önüne geçilemiyor: İstanbul'un göbeğinde İSPARK değnekçisi

Geçtiğimiz aylarda da sık sık gündeme gelen İSPARK değnekçilerinin önüne bir türlü geçilemiyor. Mesai saatleri dışında ortaya çıkan değnekçiler İSPARK'a ait bazı otoparklarda vatandaşlardan para talep ediyor. Son olarak İstanbul en işlek yeri olan Taksim'de de görüntülenen değnekçinin rahat tavırları ise dikkat çekti.

Haber Merkezi DHA
Mesai saatleri dışında park eden sürücülerden para talep eden kişilerin önüne geçilemiyor.
Mesai saatleri dışında park eden sürücülerden para talep eden kişilerin önüne geçilemiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret ve Anonim Şirketi (İSPARK)'a ait bazı otoparklarda, mesai saatleri dışında park eden sürücülerden para talep eden kişilerin önüne geçilemiyor.

  •  O değnekçilerden biri dün akşam İstanbul'un en işlek caddelerinden birinde görüntülendi.

Beyoğlu İnönü caddesinin Taksim meydanına çıktığı noktayı kendisine mesken tutan değnekçi, sürücülerden para talep etti. Sürücüleri yönlendiren değnekçi kamerayı fark etmesine rağmen rahat tavırlarıyla para istemeyi sürdürdü.

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Sürücüler, değnekçilerden rahatsız olduklarını belirtiyor.

Osman Uğur, " 'Görevli misin' diyorum, 'yok görevli değilim' diyorlar. 'İSPARK mı' diyorum, 'yok' diyorlar. 'Fiş kesebiliyor musun' diyorum, kesemiyor" dedi.

Taksim'de görüntülenen değnekçinin rahat tavırları dikkat çekti.

Recep Duygu da, "Resmi görevli olmadığı için para talebini gerçekleştirmedim. 'Ben buradayım, araçlara göz kulak oluyorum' dedi." diye konuştu.

Taksi şoförü Ahmet Öztürk ise "Değnekçilere her zaman denk geliyoruz. İş beklediğimiz yerlerde geliyorlar, ücret talep ediyorlar. En son Sahrayıceddit'te gördüm. Yenisahra'da var. Çok yerde var. Durduruyor seni yolcu oluyor mesela orada, işi verirken para istiyor. Çok fazla var" ifadelerini kullandı.

Sürücüler, değnekçilerden rahatsız olduklarını belirtiyor.

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