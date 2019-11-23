Bir türlü önüne geçilemiyor: İstanbul'un göbeğinde İSPARK değnekçisi

Mesai saatleri dışında park eden sürücülerden para talep eden kişilerin önüne geçilemiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret ve Anonim Şirketi (İSPARK)'a ait bazı otoparklarda, mesai saatleri dışında park eden sürücülerden para talep eden kişilerin önüne geçilemiyor.

O değnekçilerden biri dün akşam İstanbul'un en işlek caddelerinden birinde görüntülendi.

Beyoğlu İnönü caddesinin Taksim meydanına çıktığı noktayı kendisine mesken tutan değnekçi, sürücülerden para talep etti. Sürücüleri yönlendiren değnekçi kamerayı fark etmesine rağmen rahat tavırlarıyla para istemeyi sürdürdü.

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Sürücüler, değnekçilerden rahatsız olduklarını belirtiyor.

Osman Uğur, " 'Görevli misin' diyorum, 'yok görevli değilim' diyorlar. 'İSPARK mı' diyorum, 'yok' diyorlar. 'Fiş kesebiliyor musun' diyorum, kesemiyor" dedi.

Taksim'de görüntülenen değnekçinin rahat tavırları dikkat çekti.

Recep Duygu da, "Resmi görevli olmadığı için para talebini gerçekleştirmedim. 'Ben buradayım, araçlara göz kulak oluyorum' dedi." diye konuştu.

Taksi şoförü Ahmet Öztürk ise "Değnekçilere her zaman denk geliyoruz. İş beklediğimiz yerlerde geliyorlar, ücret talep ediyorlar. En son Sahrayıceddit'te gördüm. Yenisahra'da var. Çok yerde var. Durduruyor seni yolcu oluyor mesela orada, işi verirken para istiyor. Çok fazla var" ifadelerini kullandı.

Sürücüler, değnekçilerden rahatsız olduklarını belirtiyor.

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