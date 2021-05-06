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Gündem Birçok ilden görülen gökyüzündeki esrarengiz ışıklar merak konusu oldu
MUĞLA

Birçok ilden görülen gökyüzündeki esrarengiz ışıklar merak konusu oldu

Türkiye'nin çeşitli noktalarında, akşam saatlerinde gökyüzünde sıralı şekilde ilerleyen ışık huzmeleri merak uyandırdı. Işıkların, dünyaca ünlü girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu şirketin uzaya gönderdiği Starlink adı verilen uydulara ait olduğu düşünülüyor.

Haber Merkezi Diğer
Birçok ilden görülen gökyüzündeki esrarengiz ışıklar merak konusu oldu
Muğla'dan görülen ışık huzmeleri

Vatandaşlar, çeşitli yerlerden akşam saatlerinde gökyüzünde sıralı bir şekilde sıralanmış 50'nin üstünde ışık huzmesi gördü.

Elon Musk'ın uzaya gönderdiği Starlink uyduları Türkiye semalarında
OYNAT 00:50
Elon Musk'ın uzaya gönderdiği Starlink uyduları Türkiye semalarında
Türkiye'nin çeşitli noktalarında, akşam saatlerinde gökyüzünde sıralı şekilde ilerleyen ışık huzmeleri merak uyandırdı. Işıkların, dünyaca ünlü girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu şirketin uzaya gönderdiği Starlink adı verilen uydulara ait olduğu düşünülüyor.

Elon Musk'ın uyduları olduğu düşünülüyor

Işık huzmelerinin, bir yıl önce de Türkiye'de de görülen, Elon Musk'un sahibi oldu SpaceX'in uzaya gönderdiği ve Starlink adı verilen uydulara ait olduğu düşünülüyor.

Şirketten yapılan açıklamada, 4 Mayıs'ta, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusunu uzaya gönderildiği açıklanmıştı.

Starlink uyduları nedir?

Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızıdır.

Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak. SpaceX firması ayrıca bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmakla birlikte bazı uydularını ise ordulara satmayı da planlamaktadır.

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