Birçok ilden görülen gökyüzündeki esrarengiz ışıklar merak konusu oldu

Vatandaşlar, çeşitli yerlerden akşam saatlerinde gökyüzünde sıralı bir şekilde sıralanmış 50'nin üstünde ışık huzmesi gördü.

Elon Musk'ın uyduları olduğu düşünülüyor

Işık huzmelerinin, bir yıl önce de Türkiye'de de görülen, Elon Musk'un sahibi oldu SpaceX'in uzaya gönderdiği ve Starlink adı verilen uydulara ait olduğu düşünülüyor.

Şirketten yapılan açıklamada, 4 Mayıs'ta, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusunu uzaya gönderildiği açıklanmıştı.

Starlink uyduları nedir?

Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızıdır.

Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak. SpaceX firması ayrıca bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmakla birlikte bazı uydularını ise ordulara satmayı da planlamaktadır.

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