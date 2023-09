BirGün'ün provokasyonuna Sağlık Bakanlığı'ndan yalanlama: 'Acil doktorsuz kaldı' iddiası çürütüldü

BirGün Gazetesi her yıl olduğu gibi bu yılda da TEKNOFEST'e çamur atmaya devam ediyor. Gazetenin 'Gençliğin parası TEKNOFEST'e' başlıklı yalan haberi sebebiyle Baykar CEO'su Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Her yıl aynı yalan, aynı iftira... ' diyerek tepki gösterdi. Her türlü yalan habere ve baskıya rağmen gençleri desteklemeye devam edeceklerini belirten Bayraktar, "Maalesef yine eşi benzeri olmayan bir şekilde buna gözünü, kulağını kapayan ve karalamaya çalışan bir 'basın' var" ifadelerini kullandı.