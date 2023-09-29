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BirGün'ün provokasyonuna Sağlık Bakanlığı'ndan yalanlama: 'Acil doktorsuz kaldı' iddiası çürütüldü

Her fırsatta algı operasyonu yapmaya yönelik haberleriyle kamuoyunu yanlış bilgilendiren CHP yandaşı BirGün Gazetesi, yeni bir skandala daha imza attı. Tokat Erbaa Devlet Hastanesi’nde çalışan 17 pratisyen hekimin toplu şekilde istifa ettiğini, acil serviste yalnızca bir doktorun kaldığını ve bu nedenle hastaların mağdur olduğunu öne sürerek "Hekimler gitti, acil doktorsuz kaldı" başlığıyla okurların karşısına çıkan Birgün'ün asılsız haberine Sağlık Bakanlığı'ndan yalanlama geldi. Erbaa Devlet Hastanesi'nde 6 pratisyen hekim, 2 acil tıp uzmanı olmak üzere toplam 35 uzman hekimin görev yaptığı belirtildi.

14:50 . 29/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığı, BirGün'ün söz konusu haberini yalanlayarak kamuoyuna bilgi notu paylaştı.

Sağlık Bakanlığı, BirGün'ün söz konusu haberini yalanlayarak kamuoyuna bilgi notu paylaştı.

Birgün Gazetesi, Tokat Erbaa Devlet Hastanesi’nde çalışan 17 pratisyen hekimin istifa ettiğini, acil serviste bir doktorun kaldığını, çok acil vakalar dışındaki hastaların çevre ilçelere gönderildiğini öne süren bir habere imza attı.

Gerçeği yansıtmıyor

Söz konusu iddialara Sağlık Bakanlığı'ndan jet bir açıklama geldi. Bakanlık,
"Hekimler gitti, acil doktorsuz kaldı"
başlıklı haberde yer alan ifadelerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

35 uzman hekim görevde

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Erbaa Devlet Hastanesi'nde 6 pratisyen hekim, 2 acil tıp uzmanı olmak üzere toplam 35 uzman hekimin görev yaptığı belirtildi.

20 hekim ataması yapıldı

Ayrıca Erbaa Devlet Hastanesine 20 pratisyen hekim ataması yapıldığı kaydedildi.

Farklı tarihlerde 11 pratisyen hekimin TUS kazanması nedeniyle ayrılış yaptığı, 5 pratisyen hekimin TUS sınavına hazırlık nedeniyle istifa ettiği ve bir hekimin de eş durumu nedeniyle il içi yer değişikliğinin yapıldığı açıklandı.


  • Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:
  • "Erbaa Devlet Hastanesinde 17 pratisyen hekimin toplu şekilde istifa ettiği ve acil serviste yalnızca 1 pratisyen hekimin kaldığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 29.09.2023 tarihi itibari ile Erbaa Devlet Hastanesi 6 pratisyen hekim, 2 acil tıp uzmanı olmak üzere toplam 35 uzman hekim ile hizmetlerine devam etmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığınca Erbaa Devlet Hastanesine 20 pratisyen hekim ataması yapılmıştır.
  • 2023 yılı ocak-eylül döneminde 5 hekim ocak ayında, 1 hekim temmuz ayında, 2 hekim ağustos ayında, 3 hekim Eylül ayında olmak üzere toplam 11 pratisyen hekim TUS kazanması nedeniyle ayrılış yapmıştır.
  • 2023 Ocak-Eylül döneminde; Mayıs ayında 1 hekim, Haziran ayında 3 hekim, Ağustos ayında 1 hekim olmak üzere toplamda 5 pratisyen hekim TUS sınavına hazırlık nedeniyle istifa etmiştir.
  • 2023 Ocak-Eylül döneminde; eş durumu nedeniyle 1 hekim il içi yer değişikliği yapılmıştır."

Birgün'ün yalanı yine patladı: Bakanlıktan açıklama geldi
Birgün'ün yalanı yine patladı: Bakanlıktan açıklama geldi

Her fırsatta yalan haber yapıp manipülasyon yaratarak halkı yanıtlat CHP yandaşı Birgün yine benzer bir skandala imza attı. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı'dan kısa sürede yalanlama geldi. Yapılan açıklamada, “Milyarlık arazi Şimşek’in dostuna” başlıklı çıkan haberin maksatlı ve çarpıtma bir haber olduğu belirtildi. Ayrıca, gazetecinin kamuoyunu yanıltma yoluna gittiği belirtilerek, kaynağına sormadan yapılan bu haber için gerekli hukuki sürecin başlatılacağı bildirildi. Bakan Şimşek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada haber görünümlü kınamayı yalanladığını belirterek, "'Mezardan babam çıkıp gelse dahi eş-dost veya akrabam olduğunu ifade eden hiç kimseye kamuda ayrıcalık tanınmayacaktır' talimatım hala geçerlidir!" ifadelerini kullandı.


#Sağlık Bakanlığı
#BirGün
#Erbaa Devlet Hastanesi
#Tokat
39 dakika önce
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