BirGün'ün provokasyonuna Sağlık Bakanlığı'ndan yalanlama: 'Acil doktorsuz kaldı' iddiası çürütüldü

Sağlık Bakanlığı, BirGün'ün söz konusu haberini yalanlayarak kamuoyuna bilgi notu paylaştı.
Birgün Gazetesi, Tokat Erbaa Devlet Hastanesi’nde çalışan 17 pratisyen hekimin istifa ettiğini, acil serviste bir doktorun kaldığını, çok acil vakalar dışındaki hastaların çevre ilçelere gönderildiğini öne süren bir habere imza attı.
Gerçeği yansıtmıyor
35 uzman hekim görevde
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Erbaa Devlet Hastanesi'nde 6 pratisyen hekim, 2 acil tıp uzmanı olmak üzere toplam 35 uzman hekimin görev yaptığı belirtildi.
20 hekim ataması yapıldı
Ayrıca Erbaa Devlet Hastanesine 20 pratisyen hekim ataması yapıldığı kaydedildi.
Farklı tarihlerde 11 pratisyen hekimin TUS kazanması nedeniyle ayrılış yaptığı, 5 pratisyen hekimin TUS sınavına hazırlık nedeniyle istifa ettiği ve bir hekimin de eş durumu nedeniyle il içi yer değişikliğinin yapıldığı açıklandı.
- Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:
- "Erbaa Devlet Hastanesinde 17 pratisyen hekimin toplu şekilde istifa ettiği ve acil serviste yalnızca 1 pratisyen hekimin kaldığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 29.09.2023 tarihi itibari ile Erbaa Devlet Hastanesi 6 pratisyen hekim, 2 acil tıp uzmanı olmak üzere toplam 35 uzman hekim ile hizmetlerine devam etmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığınca Erbaa Devlet Hastanesine 20 pratisyen hekim ataması yapılmıştır.
- 2023 yılı ocak-eylül döneminde 5 hekim ocak ayında, 1 hekim temmuz ayında, 2 hekim ağustos ayında, 3 hekim Eylül ayında olmak üzere toplam 11 pratisyen hekim TUS kazanması nedeniyle ayrılış yapmıştır.
- 2023 Ocak-Eylül döneminde; Mayıs ayında 1 hekim, Haziran ayında 3 hekim, Ağustos ayında 1 hekim olmak üzere toplamda 5 pratisyen hekim TUS sınavına hazırlık nedeniyle istifa etmiştir.
- 2023 Ocak-Eylül döneminde; eş durumu nedeniyle 1 hekim il içi yer değişikliği yapılmıştır."