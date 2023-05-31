Seçim yenilgisini hazmedemeyen yandaş BirGün Gazetesi ortalığı karıştırmaya çalışıyor: Gezi'yi hatırlatıp sokağa davet etti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, katıldığı yayında CHP'lilerin depremzedelere yönelik yaptığı hakaret ve tehdit paylaşımlarını yalanladı. Kaftancıoğlu, "Asla yapmadık, asla. Böyle bir şey olabilir mi? Asla hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yapmamıştır." dedi. Kaftancıoğlu'nun bu sözleri üzerine afetzedelere yönelik yapılan skandal paylaşımlar bir kez daha gündem oldu. CHP Giresun Piraziz Kadın Kolları Başkanı Serpil Zelfi Görgülüoğlu Kahyaoğlu, seçimin ardından yaptığı paylaşımda, “Depremzedeler zedelenmemiş ki...!” ifadesini kullanmıştı. CHP Ezine İlçe Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan ise "Aç ölün, beter olun, pisliğinizde boğulun" sözleriyle depremzedelere kin kusmuştu.