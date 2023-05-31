Seçim yenilgisini hazmedemeyen yandaş BirGün Gazetesi ortalığı karıştırmaya çalışıyor: Gezi'yi hatırlatıp sokağa davet etti

BirGün Gazetesi'nin manşeti sosyal medyada büyük tepki topladı.
Türkiye, geçtiğimiz pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu kapsamında sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci turdan galibiyetle ayrılarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Erdoğan, oyların yüzde 52.16'sını alırken Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.84 oy aldı.
Yandaş medya hazmedemiyor
Muhalefet destekçileri, Erdoğan'ın tarihi zaferini hazmedemezken, hakaretten tehdide kadar birçok yola başvuruyor. Son olarak Kılıçdaroğlu destekçisi muhalif BirGün Gazetesi, seçim yenilgisinin etkisindeki yandaş seçmene Gezi kalkışmasını hatırlatarak "Umudu yitirme Gezi'yi hatırla" manşeti ile halkı adeta yeni bir ayaklanmaya davet etti.
CHP'li Kaftancıoğlu'ndan Gezi paylaşımı
Geçtiğimiz günlerde kolluk kuvvetlerine yönelik hakaret içeren bir paylaşım yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, dün de Gezi kalkışmasından övgüyle söz etmişti. Sokakların savaş alanına çevrildiği olaylara ilişkin bir paylaşım yapan Kaftancıoğlu, "Gezi umuttu. O mücadele büyüyerek devam edecek yeryüzü aşkın yüzü oluncaya değin" ifadesini kullanmıştı.