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Seçim yenilgisini hazmedemeyen yandaş BirGün Gazetesi ortalığı karıştırmaya çalışıyor: Gezi'yi hatırlatıp sokağa davet etti

Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi yandaş BirGün Gazetesi, seçim yenilgisinin etkisindeki muhalif seçmene Gezi kalkışmasını hatırlatarak "Umudu yitirme Gezi'yi hatırla" manşeti ile halkı adeta yeni bir ayaklanmaya davet etti.

15:27 . 31/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
BirGün Gazetesi'nin manşeti sosyal medyada büyük tepki topladı.

BirGün Gazetesi'nin manşeti sosyal medyada büyük tepki topladı.

Türkiye, geçtiğimiz pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu kapsamında sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci turdan galibiyetle ayrılarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Erdoğan, oyların yüzde 52.16'sını alırken Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.84 oy aldı.

Yandaş medya hazmedemiyor

Muhalefet destekçileri, Erdoğan'ın tarihi zaferini hazmedemezken, hakaretten tehdide kadar birçok yola başvuruyor. Son olarak Kılıçdaroğlu destekçisi muhalif BirGün Gazetesi, seçim yenilgisinin etkisindeki yandaş seçmene Gezi kalkışmasını hatırlatarak "Umudu yitirme Gezi'yi hatırla" manşeti ile halkı adeta yeni bir ayaklanmaya davet etti.

CHP'li Kaftancıoğlu'ndan Gezi paylaşımı

Geçtiğimiz günlerde kolluk kuvvetlerine yönelik hakaret içeren bir paylaşım yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, dün de Gezi kalkışmasından övgüyle söz etmişti. Sokakların savaş alanına çevrildiği olaylara ilişkin bir paylaşım yapan Kaftancıoğlu, "Gezi umuttu. O mücadele büyüyerek devam edecek yeryüzü aşkın yüzü oluncaya değin" ifadesini kullanmıştı.



Canan Kaftancıoğlu CHP'lilerin depremzedeleri hedef alan paylaşımlarını yalanladı: Asla yapmadık asla
Canan Kaftancıoğlu CHP'lilerin depremzedeleri hedef alan paylaşımlarını yalanladı: Asla yapmadık asla

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, katıldığı yayında CHP'lilerin depremzedelere yönelik yaptığı hakaret ve tehdit paylaşımlarını yalanladı. Kaftancıoğlu, "Asla yapmadık, asla. Böyle bir şey olabilir mi? Asla hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yapmamıştır." dedi. Kaftancıoğlu'nun bu sözleri üzerine afetzedelere yönelik yapılan skandal paylaşımlar bir kez daha gündem oldu. CHP Giresun Piraziz Kadın Kolları Başkanı Serpil Zelfi Görgülüoğlu Kahyaoğlu, seçimin ardından yaptığı paylaşımda, “Depremzedeler zedelenmemiş ki...!” ifadesini kullanmıştı. CHP Ezine İlçe Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan ise "Aç ölün, beter olun, pisliğinizde boğulun" sözleriyle depremzedelere kin kusmuştu.


#BirGün Gazetesi
#Gezi Olayları
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Canan Kaftancıoğlu
32 dakika önce
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