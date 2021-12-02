Biri gri listedeki dört PKK'lı terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. 4 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1’i terörden arananlar listesinde Gri Kategoride olmak üzere 4 terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu." denildi.

SURİYE İRAN VE IRAK'TA FAALİYETTEYDİLER

Teslim olan örgüt mensuplarının 2011 ve 2014 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye, İran ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri belirtildi.

2021'DE 186 TERÖRİST TESLİM OLDU

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 186’ya yükseldi.

GÜNDEM MİT operasyonu ile PKK'nın üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın koruması Türkiye'ye getirildi

OYNAT 01:56 PKK elebaşı Duran Kalkan'dan 'propaganda' talimatı: Erdoğan'ın 2023 ve 2071 planlarını bozalım Terör örgütü PKK ile sınır ötesine taşınan mücadele sürerken elebaşı Duran Kalkan'dan itiraf gibi bir açıklama geldi. Suriye ve Irak'ta manevra kabiliyetini kaybeden örgütün sözde sorumlusu Kalkan, 'propaganda yapın' talimatını vererek 'Erdoğan'ın 2023 ve 2071 planları var. Eğer mücadele etmezsek bunları gerçekleştirecek. Bunları bozalım' diye konuştu.



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