Gündem Biri gri listedeki dört PKKlı terörist teslim oldu
ANKARA

Biri gri listedeki dört PKK'lı terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda, PKK terör örgütünden kaçan dört teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Teröristlerden birinin gri kategoride yer aldığı belirtildi.

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Haber Merkezi DHA
Biri gri listedeki dört PKKlı terörist teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. 4 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1’i terörden arananlar listesinde Gri Kategoride olmak üzere 4 terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu." denildi.

SURİYE İRAN VE IRAK'TA FAALİYETTEYDİLER

Teslim olan örgüt mensuplarının 2011 ve 2014 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye, İran ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri belirtildi.

2021'DE 186 TERÖRİST TESLİM OLDU

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 186’ya yükseldi.

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