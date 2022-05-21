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ANKARA

PKK'ya ağır darbe: Biri turuncu kategoride 12 terörist etkisiz hale getirildi

15 Nisan’da başlatılan Eren Abluka operasyonları Diyarbakır, Hakkari, Batman, Şırnak, Mardin, Tunceli, Muş, Bingöl, Ağrı, Elazığ ve Hatay illerinde devam ediyor. Operasyonlarda aralarında terör arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan bir teröristin de bulunduğu 12 terörist etkisiz hale getirildi.

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Haber Merkezi DHA
Biri turuncu kategoride 12 terörist etkisiz hale getirildi
Arşiv.

Yurt içinde PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, "ara-bul-yok et" stratejisi yürüten İçişleri Bakanlığınca 15 Nisan’da Eren Abluka operasyonları başlatıldı.

Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 8 bin 266 personel görev aldığı EREN ABLUKA operasyonları Diyarbakır, Hakkari, Batman, Şırnak, Mardin, Tunceli, Muş, Bingöl, Ağrı, Elazığ ve Hatay illerinde devam ediyor.

Operasyonlarda, aralarında Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan bir teröristin de bulunduğu 12 terörist (Ağrı’da bir, Hakkari’de altı ve Şırnak’ta beş) etkisiz hale getirildi.

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15 Nisan-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, etkisiz hale getirilen teröristlerin yanı sıra örgüt mensuplarının yaşam alanları da tek tek tespit edildi.

Operasyonlarda, 31 mağara, 124 sığınak ve 16 depo imha edildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden ve imha edilen mağara, sığınak ve depolarda;

25 adet piyade tüfeği, 231 adet el bombası, 1322 kilogram patlayıcı madde, 29 adet EYP, bir adet RPG-7 roketatar silahı, sekiz adet farklı çaplarda top mühimmatı, 3686 adet piyade tüfeği mühimmatı ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığınca yürütülen Eren Abluka operasyonları önümüzdeki günlerde de genişleyerek devam edecek.

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PKKya ağır darbe: Biri turuncu kategoride 12 terörist etkisiz hale getirildi

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​'Üçüncü kişileri araya sokmayalım' demişti.

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​Son yedi yılın zirvesinde.

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