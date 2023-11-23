Birleşik Krallık Savunma Bakanı Türkiye'de: Bakan Güler 'Eurofighter konusunda da iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz' diyerek duyurdu

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Birleşik Krallık Savunma Bakanı Grant Shapps ile görüştü.





Bakan Güler, İngiliz mevkidaşı Shapps'i, Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Askeri bando tarafından iki ülke ulusal marşlarının çalındığı törende, Bakan Shapps'in Onur Kıtası'nı selamlamasının ardından iki bakan önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Bakanlar Güler ve Shapps'in görüşmeler sonrasında imzaladıkları 'Savunma İş Birliği Niyet Beyanı'nın ardından ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Bakan Shapps'i Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Güler, Birleşik Krallık'ın Türkiye'nin önemli bir müttefiki ve stratejik ortağı olduğunu söyledi.





Bakan Güler: FETÖ ile mücadelemizde destek beklediğimizi ifade ettik

Samimi, yapıcı bir ortamda gerçekleşen görüşmelerin iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğine yönelik görüşünü dile getiren Bakan Güler, "Görüşmemizde Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineledik, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduk. İkili askeri iş birliğimizi daha da güçlendirme kararlılığımızı karşılıklı olarak dile getirdik. Birleşik Krallık ile başta milli muharip uçağımız KAAN olmak üzere birçok alanda var olan iş birliğimizi, Eurofighter Typhoon savaş uçakları gibi yeni konularda da geliştirmek istiyoruz" dedi.





Bakan Güler, imzaladıkları 'Savunma İş Birliği Niyet Beyanı' ile iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirme konusundaki kararlılıklarını bir kez daha teyit ettiklerini bildirerek, "Türkiye olarak, FETÖ terör örgütü ile kararlı mücadelemizde dostlarımızdan da destek beklediğimizi ifade ettik. İlişkilerimizin gelecekte de derinleşmesi ortak temennimizdir" diye konuştu.

Shapps: İyi günde kötü günde dostuz

Birleşik Krallık Savunma Bakanı Grant Shapps da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılında Türkiye'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. İki ülke arasındaki ilişkilerin çok daha eskiye dayandığını dile getiren Bakan Shapps, "440 yıl önce, Kraliçe 1'inci Elizabeth'in emriyle William Harborne'un Londra'dan buraya geldiğini ve hediye olarak Salisbury'den çok özenli bir mekanik saat getirdiğini biliyorum. O hediye birçok yönden garip bir hediyeydi, çünkü o zamanlar çoğu insan zamanı farklı yöntemlerle bulurdu. Ama aslında bu saat ilişkimiz hakkında belki de daha derin bir şeyi temsil ediyor. İlişkimiz bunca yıl sonra bile gelişmeye devam ediyor. Ama aynı zamanda bu saat, ilişkimizin öngörülebilirliğini de temsil ediyor. Bugün de konuştuğumuz gibi biz iyi günde kötü günde, daha iyide ve daha kötüde dostuz" ifadelerini kullandı.

Hem Avrupa hem de Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle, birkaç yıldır dünyanın olduğundan çok daha az istikrarlı olduğunu belirten Shapps, "Hükümetinizin geçen yıl pek çok hayatın kurtarılmasını sağlayan Karadeniz Tahıl Girişimi ile yaptığı çalışmaları özellikle takdir etmek istiyorum" dedi.





Ayrıca, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin durdurulduğunu hatırlatan Shapps, girişimin devam edeceğine yönelik inancını dile getirdi.

'İlişkilerimiz birleşik krallık için çok önemlidir'

Shapps, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin çalışmaları da takip ettiklerini belirterek, "Bunun her zaman kolay olmadığını biliyoruz, ancak genişlemiş bir NATO'nun daha büyük bir yarara hizmet edeceğini de biliyoruz" dedi.





Görüşmede TFX Projesi (Milli Muharip Uçak) ile Türkiye'nin Eurofighter Typhoon tedarik talebinin de ele alındığını aktaran Shapps, "Karşılıklı pek çok iş birliği alanlarımızı ve ilişkilerimizi ele aldık. İlişkilerimiz, Birleşik Krallık için çok önemlidir. Özellikle terörle doğru şekilde mücadele eden iki tecrübeli ülkeyiz. Bunun da son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla iş birliğimiz çok derin" diye konuştu.





Bakan Shapps, Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutlarken, "Birlikte geçirdiğimiz zamanın modern çağımızda bir ittifak için ileriye doğru yansıtılmasını dört gözle bekliyorum" dedi.



