Gündem Birlik yürüyüşü Terör saldırısına karşı el ele
İSTANBUL

Birlik yürüyüşü: Terör saldırısına karşı el ele

Terör saldırısına tepki olarak Beyoğlu Belediyesi öncülüğünde ‘İstiklal Bizim’ Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü düzenlendi. 40 farklı ülkenin başkonsolosları, dini cemaat liderleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar terörü kınayarak birlik mesajı verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Birlik yürüyüşü: Terör saldırısına karşı el ele
​Terör saldırısına tepki olarak Beyoğlu Belediyesi öncülüğünde ‘İstiklal Bizim’ Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü düzenlendi.

İstiklal Caddesi’nde meydana gelen terör saldırısına tepki olarak Beyoğlu Belediyesi öncülüğünde ‘İstiklal Bizim’ Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü düzenlendi. Galatasaray Meydanı’ndan saldırının gerçekleştiği noktaya gerçekleştirilen yürüyüşte 40 farklı ülkenin başkonsolosları, dini cemaat liderleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar teröre karşı tepkisini ortaya koydu. Konsolosluklar ve dini cemaat liderleri terörü kınayarak birlik mesajı verdi.

BERABERLİĞİMİZİ BOZAMAYACAKLAR

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Birlikte olduğumuzu ve hiç kimsenin bu birlik ve beraberliği bozamayacağını buradan bütün dünyaya haykırıyoruz. Nereden, kimden gelirse gelsin terörü hep birlikte lanetlemek üzere buradayız” dedi. Yıldız’ın ardından söz alan Türkiye Yahudileri Hahambaşı İsak Haleva, “Tanrı’ya duam ve temennim bir daha böyle bir terörün olmaması. Hiçbir anne hiçbir çocuk yetim kalmasın. İnşallah bu da son olur bütün dünyada, bu terör olayları son bulur” diye konuştu.

Beyoğlu ilçe müftüsü Mehmet İzci, “Ben terörü kınıyorum, lanetliyorum. Bütün halkımızı buradan birlik ve beraberlik olmaya davet ediyorum. Cenab-ı hak birliğimize ve dirliğimize göz dikenlere fırsat vermesin” derken, Türkiye Ermeni Patriği Şnork Donikyan ise “Herkesin barış, huzur ve güvenli bir yaşam sürdürebilmesi için, Allah’tan Türkiye’ye, Ortadoğu’ya ve tüm dünyaya huzur ve barış ihsan etmesini diliyoruz” şeklinde konuştu.

Bu kan Avrupa’nın başkentlerine sıçradı

  • TBMM Başkanvekili Celal Adan, beraberindeki MHP’lilerle birlikte terör saldırısının yaşandığı alana gelerek, hayatını kaybedenlerin anıldığı platforma karanfil bıraktı. Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Adan şöyle konuştu: “PKK/PYD’nin suç işleyen örgüt mensupları, Avrupa’nın her tarafında çok rahat bir şekilde gezmekte ve Türk milletine karşı düşmanlıklarını devam ettirmektedir. Beyoğlu’ndan sıçrayan kan, PKK’yı, PYD’yi terör örgütü kabul etmeyen Avrupa’nın başkentlerine sıçramıştır. Bu leke asla yüzlerinden silinmeyecektir.”

Mevlüdiye Meydan
Mevlüdiye Meydan

Terörün her türlüsüne lanet olsun

Kardeşinin nişanı için gittiği İstanbul’da terör saldırısında kızı Ecrin ile hayatını kaybeden 34 yaşındaki Yusuf Meydan’ın ailesi, merkez Adana’daki evlerinde taziyeleri kabul ediyor. Saldırıda yaralanan 34 yaşındaki Mevlüdiye Meydan ise eşini ve kızını kaybetmenin acısını yaşıyor. Terörü lanetleye Meydan, “Aslında bu acıyla çok söyleyebilecek bir şeyim yok ama bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanım başta olmak üzere bakanlarımız ve yanımda olan herkesten Allah razı olsun. Terörün her türlüsüne lanet olsun” diye konuştu.

Teröristi Kobani’den adım adım izlemişler: Kilit isim Azez'de yakalandı
GÜNDEM
Teröristi Kobani’den adım adım izlemişler: Kilit isim Azez'de yakalandı
Bayrakla maça gittiler

Bayrakla maça gittiler

​Hayatlarının sürpriziyle karşılaştılar.
Sigortası indirimli olacak

Sigortası indirimli olacak

​İyi sürücülere yüzde 50.
Dökülen her damla kana ortaksınız

Dökülen her damla kana ortaksınız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açık ve sert mesaj.
Teröristi Kobani'den adım adım izlemişler

Teröristi Kobani'den adım adım izlemişler

​Kilit isim Azez'de yakalandı.
Köpeklerden kaçarken otomobil çarptı

Köpeklerden kaçarken otomobil çarptı

​Temizlik işçisi hayatını kaybetti.
Üç yılda 21 milyar dolarlık petrol keşfi

Üç yılda 21 milyar dolarlık petrol keşfi

​Günlük üretim 65 bin varile yükseldi.

İki ay yatarım dedi 18 yıl ceza aldı

İki ay yatarım dedi 18 yıl ceza aldı

​'Eşe karşı öldürmeye teşebbüs'
Dünya direkten döndü

Dünya direkten döndü

​Polonya'ya isabet eden füze Ukrayna'ya ait.
Birlik yürüyüşü

Birlik yürüyüşü

​Terör saldırısına karşı el ele.
33 milyon insan bir tablo etmedi

33 milyon insan bir tablo etmedi

​Pakistan'a bu kadar duyarlı olmadık.
Oktar'a 8 bin 658 yıl hapis cezası

Oktar'a 8 bin 658 yıl hapis cezası

Cinsel istismar da var eziyet de
Trump 2024 için resmen aday

Trump 2024 için resmen aday

​'Amerika'nın geri dönüşü şimdi başlıyor'
Diyarbakır'da ilk maç ilk galibiyet

Diyarbakır'da ilk maç ilk galibiyet

​Milli Takımımız, İskoçya'yı hazırlık maçında 2-1 mağlup etti.
Bir anlık dalgınlık<br>hayatına mâl oluyordu

Bir anlık dalgınlık
hayatına mâl oluyordu

Telefonla konuşurken hayatının şokunu yaşadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.