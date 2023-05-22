Bisikletiyle dünyayı gezen turist Türk halkının misafirperverliğine hayran kaldı

"Bu insanlar iyi olup olmadığımı, ihtiyacın var mı diye soruyorlardı. Bu bütün Türkiye çapında bana gösterilen inanılmaz sevgi seliydi. Dolayısıyla Türkiye'ye tekrar gelmeyi çok istiyorum. İstanbul öyle bir şehir ki birkaç gün kalmakla tadına doyulmuyor. Henüz başkent Ankara'da bulunamadım. Eminim ki zamanımı harcamama değecek binlerce yer vardır. Dünya turu yapmayı planlayan diğer bisikletçilere kesinlikle ve kesinlikle Türkiye'ye gelmelerini, bu muhteşem güzellikleri görmelerini tavsiye ediyorum. İnsanlar çok misafirperver, çok dost canlısı. Yiyecekler muhteşem ve görülmeye değer binlerce yer var. İlk fırsatta tekrar geri geleceğim."