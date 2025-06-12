Bitaksi'den verilerin çalındığı iddiaları hakkında açıklama geldi: Veri sızıntısı yaşanmamıştır

"Bitaksi sistemine izinsiz erişim sağlanması ve kullanıcıların verilerinin ele geçirildiği yönündeki haberlere açıklık getirmek isteriz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 20.03.2025 tarihli ve 2025/544 sayılı kararında Bitaksi’de herhangi bir veri sızıntısı veya güvenlik ihlali olmadığı sonucuna varmıştır.