Bitaksi'den verilerin çalındığı iddiaları hakkında açıklama geldi: Veri sızıntısı yaşanmamıştır

Bitaksi.
BiTaksi sistemlerine yetkisiz erişim sağlandığı ve kullanıcıların kişisel verilerinin çalındığı iddiaları sonrası Bitaksi'den açıklama geldi. Açıklamada, sızıntı yaşanmadığı ve güvenlik ihlalinin olmadığı duyuruldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, Getir ve BiTaksi'nin sistemine izinsiz erişim sağlandığı ve çok sayıda kullanıcıya ait kişisel verilerin ele geçirildiği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.
Bitaksi'den konuya ilişkin açıklama yapıldı.
"Bitaksi’de veri sızıntısı yaşanmamıştır"
"Bitaksi’de veri sızıntısı yaşanmamıştır"
Açıklamada,
"Bitaksi sistemine izinsiz erişim sağlanması ve kullanıcıların verilerinin ele geçirildiği yönündeki haberlere açıklık getirmek isteriz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 20.03.2025 tarihli ve 2025/544 sayılı kararında Bitaksi’de herhangi bir veri sızıntısı veya güvenlik ihlali olmadığı sonucuna varmıştır.
Türkiye'nin ilk yerel dijital taksi çağırma platformu olarak önceliğimiz müşteri verilerinin gizliliği ve güvenliğidir. Tüm veriler, uluslararası güvenlik standartlarına uygun sistemlerle korunmaktadır ve bütün kullanıcılarımızın verileri güvendedir"
dedi.
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