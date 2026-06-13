Bitlis Eren Üniversitesi’nde 2025-2026 mezuniyet coşkusu

Bitlis Eren Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, öğrenciler, aileler, akademisyenler ve protokol üyelerinin katılımıyla büyük bir coşku ve gurur içerisinde gerçekleştirildi.

Üniversite yerleşkesinde düzenlenen tören, mezun öğrencilerin kortej yürüyüşüyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program konuşmalarla devam etti.

Törende ilk olarak üniversite birincisi Tuğba Geçit konuşma yaptı. Mezuniyetin yalnızca bir eğitim sürecinin tamamlanması değil, aynı zamanda hayatlarında yeni bir sayfanın açılması anlamına geldiğini belirten Geçit, Bitlis Eren Üniversitesi’nde edindikleri bilgi, birikim ve tecrübeyle ülkeye ve insanlığa faydalı bireyler olmak için çalışacaklarını ifade etti. Eğitim hayatları boyunca kendilerine destek olan akademisyenlerine ve ailelerine teşekkür eden Geçit, mezun öğrenciler adına duygu dolu bir konuşma gerçekleştirdi.

Törene katılamayan Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ise gönderdiği kutlama telgrafıyla mezun öğrencileri, ailelerini ve akademisyenleri tebrik etti. Bedirhanoğlu mesajında, Bitlis Eren Üniversitesi’nin yetiştirdiği gençlerin ülkenin geleceğine önemli katkılar sunacağına inandığını belirterek mezunlara başarı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Demiröz de gönderdiği kutlama mesajında mezun öğrencileri tebrik ederek, Bitlis Eren Üniversitesi’nin yetiştirdiği nitelikli insan kaynağının Türkiye’nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Demiröz, üniversite yıllarında kazanılan bilgi, birikim ve değerlerin mezunların hem meslek hayatlarında hem de toplumsal yaşamda önemli başarılara ulaşmalarına katkı sağlayacağını belirterek, tüm mezunlara başarı, sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek temennisinde bulundu.

Eren Holding adına konuşan Metin Kazaz da Bitlis Eren Üniversitesi’nin bölge ve ülke için önemli bir eğitim kurumu haline geldiğini belirtti. Üniversitenin gelişimine katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Kazaz, gençlerin nitelikli eğitimle geleceğe hazırlanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Kazaz, gençlerin başarılarının geleceğe duydukları güveni artırdığını söyledi.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş da mezun öğrencileri geleceğe uğurlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Üniversitenin bugüne kadar 28 bini aşkın mezun verdiğini belirten Elmastaş, bu yıl ise 2 bin 800 öğrenciyi daha mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Mezun öğrencilere seslenen Elmastaş, “Mezuniyet yeni bir başlangıçtır. Aldığınız diplomalarla yetinmeyin, sürekli kendinizi geliştirin. Gittiğiniz her yerde bilgiyi, ahlakı ve adaleti rehber edinin” dedi.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise yaptığı konuşmada mezun öğrencileri tebrik ederek, gençlerin elde ettikleri başarıların hem aileleri hem de şehir için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Tanğlay, mezunlara eğitim ve iş hayatlarında başarılar diledi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya da konuşmasında mezun öğrencileri ve ailelerini tebrik etti. Gençlerin aldıkları eğitimle ülkeye ve millete faydalı bireyler olarak önemli hizmetlerde bulunacaklarına inandığını belirten Karakaya, mezunlara bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi.

Program kapsamında üniversite genelinde ve meslek yüksekokulları düzeyinde dereceye giren öğrencilere plaketleri takdim edildi. Öğrenciler ve aileleri törende duygu dolu anlar yaşadı.