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BİTLİS

Bitlis haberleri... Yaz günü onlarca araç karda mahsur kaldı

Bitlis'teki Nemrut Krater Gölü'ne akın eden onlarca sürücü yaz günü karda mahsur kaldı

Dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü olan Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü’ne akın eden onlarca sürücü karda araçlarıyla yaz günü mahsur kaldı.

Haber Merkezi İHA
Kara saplanan araçlarını kurtulmak için mücadele veren sürücülerin imdadına diğer araç sürücüleri ve vatandaşlar yetişti.
Kara saplanan araçlarını kurtulmak için mücadele veren sürücülerin imdadına diğer araç sürücüleri ve vatandaşlar yetişti.

Kış sezonu ve sonrasında yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında uzun bir süredir ziyarete kapalı olan Nemrut Krater Gölü, normalleşme sürecine girilmesiyle tekrardan ziyarete açıldı.

Uygulanan yasak nedeniyle uzun bir süredir Nemrut Krater Gölü’ne hasret kalan yerli ve yabancı turistler, hafta sonunu fırsat bilip soluğu Nemrut’ta aldı. Ancak haziran ayına girilmesine rağmen hala metrelerce karın bulunduğu Nemrut’ta birçok araç kar engeline takıldı.

İHA
Nemrut yolundaki kar engelini aşmayı başaran ziyaretçiler, daha sonra kalderada muhteşem Nemrut Krater Gölü manzarasını izlemenin tadını çıkardı.

Stres atıp aileleriyle birlikte doğada güzel bir hafta sonu geçirmek üzere yola çıkan onlarca sürücü, zirveye yakın bir bölgede hiç beklemedikleri bir anda kar sürpriziyle karşılaştı. Bazı araçlar karda mahsur kalırken, kara saplanan araçların yolu kapatması sebebiyle arkadan gelen birçok araç ise yolda kaldı.

İHA
Haziran ayına girilmesine rağmen hala metrelerce karın bulunduğu Nemrut’ta birçok araç kar engeline takıldı.

Kara saplanan araçlarını kurtulmak için mücadele veren sürücülerin imdadına diğer araç sürücüleri ve vatandaşlar yetişti. Karda mahsur kalan araçları kurtarmak için hep birlikte kolları sıvayan vatandaşlar, araçları bir bir kurtarmayı başardı. Hafta sonu tatilini fırsat bilip Nemrut Krater Gölü’nü ziyaret etmek istediklerini, ancak haziran ayı olmasına rağmen birçok aracın karda mahsur kaldığını belirten Ömer Uğur, buna rağmen Nemrut’u ziyaret etmenin tam zamanı olduğunu ifade etti.

İHA
Kara saplanan araçlarını kurtulmak için mücadele veren sürücülerin imdadına diğer araç sürücüleri ve vatandaşlar yetişti.

Nemrut yolundaki kar engelini aşmayı başaran ziyaretçiler, daha sonra kalderada muhteşem Nemrut Krater Gölü manzarasını izlemenin tadını çıkardı. Şimdiden ziyaretçi akınına uğramaya başlayan dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü Nemrut Krater Gölü’nü Bitlis’in yanı sıra her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı göl, doyumsuz manzarası ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor.

Bitlis'te yaz günü onlarca araç karda mahsur kaldı
FOTOĞRAF 7
Title
Kış sezonu ve sonrasında yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında uzun bir süredir ziyarete kapalı olan Nemrut Krater Gölü, normalleşme sürecine girilmesiyle tekrardan ziyarete açıldı.
Title
Uygulanan yasak nedeniyle uzun bir süredir Nemrut Krater Gölü'ne hasret kalan yerli ve yabancı turistler, hafta sonunu fırsat bilip soluğu Nemrut'ta aldı. Ancak haziran ayına girilmesine rağmen hala metrelerce karın bulunduğu Nemrut'ta birçok araç kar engeline takıldı.
Title
Stres atıp aileleriyle birlikte doğada güzel bir hafta sonu geçirmek üzere yola çıkan onlarca sürücü, zirveye yakın bir bölgede hiç beklemedikleri bir anda kar sürpriziyle karşılaştı. Bazı araçlar karda mahsur kalırken, kara saplanan araçların yolu kapatması sebebiyle arkadan gelen birçok araç ise yolda kaldı.
Title
Kara saplanan araçlarını kurtulmak için mücadele veren sürücülerin imdadına diğer araç sürücüleri ve vatandaşlar yetişti. Karda mahsur kalan araçları kurtarmak için hep birlikte kolları sıvayan vatandaşlar, araçları bir bir kurtarmayı başardı.
Title
Hafta sonu tatilini fırsat bilip Nemrut Krater Gölü'nü ziyaret etmek istediklerini, ancak haziran ayı olmasına rağmen birçok aracın karda mahsur kaldığını belirten Ömer Uğur, buna rağmen Nemrut'u ziyaret etmenin tam zamanı olduğunu ifade etti.
Title
Nemrut yolundaki kar engelini aşmayı başaran ziyaretçiler, daha sonra kalderada muhteşem Nemrut Krater Gölü manzarasını izlemenin tadını çıkardı. Şimdiden ziyaretçi akınına uğramaya başlayan dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü Nemrut Krater Gölü'nü Bitlis'in yanı sıra her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.
Title
Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında Mükemmeliyet Ödülü alan 2 bin 250 rakımlı göl, doyumsuz manzarası ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor.
Bitlis'te yaz günü onlarca araç karda mahsur kaldı
Dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'ne akın eden onlarca sürücü karda araçlarıyla yaz günü mahsur kaldı.


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Bitliste yaz günü onlarca araç karda mahsur kaldı

Bitlis'te yaz günü onlarca araç karda mahsur kaldı
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