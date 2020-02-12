Gündem Bitmeyen metro çilesi Kilometrelerce kuyruk oluştu
İSTANBUL

Bitmeyen metro çilesi: Kilometrelerce kuyruk oluştu

İstanbullular toplu ulaşıma yapılan yüzde 35’lik zamla mücadele ederken, bir yandan da bitmeyen metro inşaatları nedeniyle saatlerce trafikte kalıyor. Ataköy-Basın Ekspres-İkitelli Metro Hattı’nda Yenibosna durağındaki inşaat nedeniyle oluşan kilometrelerce trafik havadan görüntülendi.

Haber Merkezi İHA
Bitmeyen metro inşaatları nedeniyle oluşan trafiğe İstanbullular isyan etti.
Bitmeyen metro inşaatları nedeniyle oluşan trafiğe İstanbullular isyan etti.

İstanbul'da yaşayan vatandaşın yol çilesi bitmek bilmiyor. Bir yandan toplu taşımaya yapılan yüzde 35'lik zam, bir yandan trafik derken, problemlere bir de bitmeyen metro inşaatları eklenince kentte bir yerden bir yere ulaşmak tam bir kâbusa dönüşüyor.

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Çift yönlü trafiğe kapalı

Ataköy-Basın Ekspres-İkitelli Metro Hattı'ndaki çalışmalar nedeniyle Yenibosna’da Sanayi Caddesi çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı. Araç trafiği için önemli bir güzergah olan yolda kilometrelerce oluşan yoğunluk havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. E-5 karayoluna kadar uzanan trafik, Basın Ekspres’in bir bölümünü de etkiledi.

İHA

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Araçların yolcu indirmesi trafiği ikiye katlıyor

Toplu taşıma araçlarının metro inşaatının yanındaki kavşağı döner dönmez duraklarında yolcu indirip bindirmeleri trafiği daha da yoğunlaştırdı. Belediye ve özel halk otobüsleri yolcu indirip bindirirken yolun bir şeridini de kapatıyor. Yoğun olan trafik tek şeritten akmaya çalıştığı için daha fazla şişerek E-5 ve Basın Ekspres’e kadar kilometrelerce araç kuyruğu olmasına neden oluyor.

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