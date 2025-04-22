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Bitmeyen 'yürüyen merdiven arızası' yoğunluğu

Bitmeyen 'yürüyen merdiven arızası' yoğunluğu

20:5322/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
AA
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Mecidiyeköy metrobüs giriş-çıkış alanı
Mecidiyeköy metrobüs giriş-çıkış alanı

Mecidiyeköy metrobüs durağında sıklıkla arızalanan yürüyen merdivenlerden birinin bu akşam mesai çıkışı tekrar arızalanması vatandaşlara zorluk yaşattı. Oluşan kalabalık dolayısıyla durakta yoğunluk oluştu.

Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdivenin arızalanması yoğunluğa neden oldu.

Kentin en kalabalık istasyonlarından biri olan Mecidiyeköy'deki metrobüs durağı girişinde yer alan yürüyen merdivenlerden biri arızalandı.

Mesai çıkışında toplu taşıma kullanan İstanbullular durakta yoğunluk oluşturdu.

Etrafı kapatılan yürüyen merdiven bakıma alınırken, vatandaşların metrobüs durağına giriş-çıkışta kalabalık dolayısıyla ilerlemekte zorlandıkları görüldü.

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