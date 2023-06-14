Biz zabıta değil teknik memuruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) çalışan “zabıta teknik memurları”, gördükleri baskı ve mobing nedeniyle belediye önünde eylem düzenledi. 400 mağdur işçi adına basın açıklaması yapan Tüm Yerel-Sen 4 No’lu Şube Başkanı Gürhan Keçeli, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Teknik Hizmetler sınıfındaki memurların mobing ve haksızlığa uğradığını kaydetti. İBB’de teknik hizmetler sınıfındaki memurların kendi kadrosu dışında, mevzuata aykırı olarak, herhangi bir tebligat yapılmadan Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde çalıştırıldığını ifade eden Keçeli, “Arkadaşlarımıza zorla resmi üniforma giydirilip zabıta görevi yaptırılmaktadır. Herhangi mesai ücreti ve servis olmaksızın çalışma saatleri dışında, bayramlarda,

Hukuksuz çalışma koşullarının giderilmesi için İBB İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na verilen dilekçelerden sonuç alınamadığını vurgulayan Keçeli, “Zabıta Daire Başkanı da bu olumsuzlukları gidermediği gibi dikte etmektedir. Tepki gösteren arkadaşlarımıza sürgün ve mobing uygulanarak çalışma koşulları zorlaştırılmıştır. Hiçbir memurun sınıfı dışında çalıştırılamayacağı kanunla belirli olmasına rağmen bu haksız uygulama devam etmektedir” diye konuştu. Eyleme katılan kalabalık “Zabıtada mobing istemiyoruz”, “Hak, hukuk, adalet” ve “Zabıta değil teknik memur” sloganları attı.