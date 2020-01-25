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ELAZİĞ

'Bizi iğne deliğinden çıkardılar'

'Bizi iğne deliğinden çıkardılar'

Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde yaralananlar, olay anında yaşadıklarını anlattı. Çöken binanın enkazından yaralı çıkarılan üniversite öğrencisi Mehmet Şeker, "Polisler, AFAD, özel harekatçılar geldiler, orada kurtardılar. Elleriyle, küreklerle kazdılar, iğne deliğinden bizi çıkardılar" dedi.

Haber Merkezi AA
Depremden yaralı kurtulanların hastanedeki tedavisi sürüyor.
Depremden yaralı kurtulanların hastanedeki tedavisi sürüyor.

Depremde felaketi yaşayan vatandaşların tedavisi kaldırıldıkları hastanelerde devam ediyor.

Merkez Sürsürü Mahallesi'nde çöken binanın enkazından yaralı çıkarılan ve tedavisi Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde devam eden üniversite öğrencisi Mehmet Şeker, deprem sırasında 6 öğrenci aynı evde bulunduklarını söyledi.
'Kirişin altına girdik'
Deprem sırasında yıkılmaz düşüncesiyle kirişin altına girdiklerini anlatan Şeker, sırtına kolon parçalarının düştüğünü belirtti.

AFAD görevlisiyle enkaz altındaki kadının duygusal konuşması
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AFAD görevlisiyle enkaz altındaki kadının duygusal konuşması
Elazığ'da AFAD görevlisinin enkaz altındaki 'Azize' isimli bir kadınla konuşması duygulu anlar yaşattı.

Deprem sırasında panikleyerek pencereden atlayan Ünal'ın düşme sonucu ayağının kırıldı.

'Kendime geldiğimde enkazın altındaydık'

  • Elektrikler kesilince karanlıkta kaldıklarını ifade eden Şeker, şöyle konuştu: "Kapının üstüne düştüm karanlıkta kaldık. Biraz sonra kendime geldiğimde baktım ki arkadaşım yanımda ağlıyor. Enkazın altındayız ama hareket edebileceğimiz hiçbir yer yoktu. Sadece sol kolum ve sağ bacağım hareket ediyor. Diğer taraflarıma kolon düşmüş. Hareket edemiyordum.
    'Kedi deliğinden çıktık'
  • Ben kaçarken telefonumu cebime koymuştum ve telefonumu çıkardım. Telefonunun ışığını açtım. Işığı görürler dedim. Neresi yıkılmış, nasıl yıkılmış, ne olmuş bilmiyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Nasıl olduysa Rabb'im nasip etti kedi deliğinden çıktık. Polisler, AFAD, özel harekatçılar geldiler, orada kurtardılar. Elleriyle, küreklerle kazdılar, iğne deliğinden bizi çıkardılar."

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Yaralılardan Ahmet Ünal da merkeze bağlı Sarılı köyünde uyuduğu sırada depremin meydana geldiğini aktardı.

Küçük Yusuf Salih, deprem anında panik yaparak dışarıya çıkmaya çalıştığı sırada düşerek yaralandı.

'Uyandığımda yer oynuyordu'

"Çocuklar neredeydi, tam bilmiyorum. Bir uyandım uyku haliyle ve baktım ki yer oynuyor, şiddetli sallanıyor. O esnada elektrikler gitti.
'Çok dehşet bir andı'Elektrikler kesilince o an ne yaptığımı bilmiyorum pencereden kendimi atmışım. Çok dehşet bir andı. Cenabı Allah böyle bir acıyı yaşatmasın" ifadelerini kullanan Ünal, düşme sonucu ayağının kırıldığını ve ellerinden yaralandığını bildirdi.

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