Bizi üzecek bir vakamız yok: Sürecin başından beri TBMM'de 10 pozitif vakaya rastlandı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TRT Haber’de gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu, soruları cevapladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında TBMM’de alınan tedbirlere ilişkin soru üzerine Şentop, pandeminin ilk günlerinden itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun önerilerine göre hareket etmeye çalıştıklarını, tedbirler aldıklarını belirtti.

Bu tedbirler içerisindeki en koruyucu ve önemlisinin Meclis’e ziyaretçiyle ilgili sınırlamanın getirilmesi olduğunu aktaran Şentop, “8-10 bin civarında günlük ziyaretçi sayımız vardı. Türkiye’nin her tarafından yurt dışından gelen ziyaretçiler buraya gelip virüsü getirme, buradan virüsü başka yerlere götürme durumu olabilirdi. Bu bakımdan erken bir şekilde bir sınırlama getirdik” dedi.

TOPLAM 10 VAKA

Önlemlerin hala devam ettiğini vurgulayan Şentop, “Burası insanların sosyal mesafe konusunda da ne kadar dikkat ederlerse etsin, mekan darlığı bakımından bunu sağlamakta da zorluklar var. Dolayısıyla sınırlama kalkarsa salgının yayılmasından endişe ederiz” ifadesine yer verdi. “Bugüne kadar da bizi üzecek derecede bir vakaya rastlanmadı” diyen Şentop, bu kadar büyük bir külliye içerisinde sürecin başından beri toplam 10 pozitif vakanın bulunduğunu bildirdi. Şentop, bu vakalardan 9’unun Meclis personeli olduğunu ve 7’sinin iyileştiğini, 1 kişinin de külliye içerisinde faaliyet gösteren bir medya organının kameramanı olduğunu ve onun da tedavisinin sürdüğünü aktardı.

HEPSİ NEGATİF ÇIKTI

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Şentop, “Bu arkadaşlarla temas halinde bulunan, bu ihtimal dahilinde olan bütün personele bir haftaya yaklaşan sürede iki günde bir testler yapıyoruz. En son bugün sabah itibarıyla 420 kişiye test yapıldı, hepsi negatif çıktı. Arkadaşlarımızın durumunu da yakından takip ediyoruz” diye konuştu. Meclis kürsüsünün yerinin değişip değişmeyeceği sorusuna Meclis Başkanı Mustafa Şentop, “Bir planlama yapılması gerekiyor” karşılığını verdi.