Blinken'dan Fidan ile görüşme sonrası ilk açıklama: Önümüzdeki günlerde göreceksiniz

"Her gün detaylar üzerinde çalışıyoruz. İnsani yardım konusunda çok yüksek çaba gösteriyoruz. Kritik bir nokta daha rehineler konusu. Buna yoğun bir şekilde odaklanmış durumdayız. İnsani ara rehineler açısından da fayda sağlayabiliriz. Sadece Gazze değil, Batı Şeria için de. Aşırıcı şiddet konusunda açıklamalarımız net oldu. İsrailliler sözler verdi, yakından takip edeceğiz"