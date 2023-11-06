Blinken'dan Fidan ile görüşme sonrası ilk açıklama: Önümüzdeki günlerde göreceksiniz

Antony Blinken
ABD Dışişleri Bakanı
Antony Blinken
, Ankara'da Dışişleri Bakanı
Hakan Fidan
ile yaptığı görüşmenin ardından dönüş yolunda açıklamalarda bulundu.
"Gazze'ye yardımın ulaşması için önemli adımların atılacağını önümüzdeki günlerde göreceksiniz"
"Gazze'ye yardımın ulaşması için önemli adımların atılacağını önümüzdeki günlerde göreceksiniz"
Blinken
"Çalışmalar devam ediyor. Buradaki endişeleri biliyoruz. Gazze'de, korkunç bedeli görüyoruz. Masum sivillerin bedelini görüyoruz. İsraillilerle temas halindeyiz. Sivil kayıpları azaltabilecek adımlar için konuştuk. Büyük miktarda yardımın Gazze'ye ulaşması için önemli adımların atılacağını önümüzdeki günlerde göreceksiniz"
dedi.
"Ülkeler bize bakıyorlar işbirliği içindeyiz"
"Ülkeler bize bakıyorlar işbirliği içindeyiz"
Blinken,
"Çatışmanın bölgeye yayılmamış olması da bir başarı. Adil ve barış için şartların oluşması için bölgedeki ülkelerle önemli görüşmeler yaptık. Gidecek daha iyi bir yol olması için çabalıyoruz. ABD'nin önderliğinin alternatifi bulunmuyor. Ülkeler bize bakıyorlar, işbirliği içindeyiz"
ifadelerini kullandı.
"İsrailliler sözler verdi yakından takip edeceğiz"
"İsrailliler sözler verdi yakından takip edeceğiz"
Blinken,
"Her gün detaylar üzerinde çalışıyoruz. İnsani yardım konusunda çok yüksek çaba gösteriyoruz. Kritik bir nokta daha rehineler konusu. Buna yoğun bir şekilde odaklanmış durumdayız. İnsani ara rehineler açısından da fayda sağlayabiliriz. Sadece Gazze değil, Batı Şeria için de. Aşırıcı şiddet konusunda açıklamalarımız net oldu. İsrailliler sözler verdi, yakından takip edeceğiz"
açıklamasını yaptı.
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38 dakika önce