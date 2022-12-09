BM 75. Genel Kurulu Başkanı Bozkır: Türkiye olmadan NATO olmaz

İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2022 kapsamında “Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar” başlıklı panel gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü gazeteci Andrea Sanke’nin üstlendiği panele, BM 75'inci Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, eski Romanya Başbakanı Victor Ponta, Rwanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta, ABD’nin eski Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mark T. Kimmitt ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut katıldı.

Bozkır, burada yaptığı konuşmada, dünyanın son zamanlarda Kovid-19 salgını ve Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması gibi sınamalar yaşadığını belirterek "Ancak Rusya-Ukrayna savaşı, küresel olarak enerji ve gıda krizine sebep oldu. Yeni bir dünya düzeninden bahsediyoruz ancak BM, özellikle Rusya-Ukrayna krizinde siyasi olarak başarılı olamadı.” değerlendirmesini yaptı.

REKLAM

Rusya-Ukrayna savaşında bir gerçeklikle yüzleşildiğine dikkati çeken Bozkır, NATO’nun ABD’ye dayandığını ifade ederek "Türkiye olmadan da NATO olmaz çünkü Türkiye, Boğazlar'ı kontrol ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından etkili bir diplomasi yürütülüyor. Tahıl Koridoru anlaşması ve esir takası gibi konular Türkiye sayesinde gerçekleşti. Türkiye, NATO’daki en büyük orduya sahip ve bu gözden kaçırılmamalı." diye konuştu.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut da bölgesel ve küresel etkilere sahip bir savaşın içinde olduklarını ve bunun kabul edilemez olduğunu belirterek "Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, Rusya tarafından ihlal edilemez.” ifadesini kullandı.

Enerji maliyetlerinin arttığını vurgulayan Meyer-Landrut, enerji maliyetlerinin artmasının nedeninin Rusya olduğunu iddia etti.

REKLAM

Meyer-Landrut, Rusya'nın enerjiyi, siyasi bir araç olarak silah gibi kullandığını belirterek şöyle devam etti:

"Avrupa, Rusya’ya olan bağımlılığını azaltarak temiz, sürdürülebilir ve bağımsız enerjiye geçiş sürecini de hızlandırmaya çalışıyor. Gıda alanında da aynı şekilde Rusya, Ukrayna’nın limanlarını ablukaya aldı. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın girişimleri ile tahıl koridoru anlaşması sağlandı. Bu sorunlar, Rusya’dan kaynaklanıyor ve Avrupa’nın 11 Eylül’ü olan bu savaş, Avrupa güvenlik düzenine zarar veriyor.”

"Avrupa’da sıcak bir savaş olabilir ancak Pasifik’te de soğuk savaş var"

ABD’nin eski Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kimmitt ise Avrupa’da sıcak bir savaş olduğuna ancak asıl yeni soğuk savaşın Pasifik’te olabileceğine işaret ederek “Çin ile ABD ve müttefikleri arasında ideolojik ve ekonomik bir savaş var. Bölgede askeri varlığın artırılması da söz konusu. Avrupa’da sıcak bir savaş olabilir ancak Pasifik’te de soğuk savaş var.” ifadelerini kullandı.

REKLAM

Rwanda Dışişleri Bakanı Biruta, BM sistemine değinerek örgüt içerisinde zayıflıklar olduğunu ancak o boşlukların doldurulduğundan ve gerekli değişikliklerin yapıldığından emin olunması gerektiğini vurguladı.

BM’nin yaşadığımız dünyayı yansıttığından emin olunması gerektiğini kaydeden Biruta, "Dünyada her ülkenin ve bölgenin eşit olarak temsil edilmesi gerekiyor. Afrika yalnız bir ülke olarak görülmemeli ve her alanda kendi ortaklarını seçebilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Romanya Başbakanı Ponta ise Avrupa’da halen insanların birinci, ikinci ve üçüncü sınıf olarak ayrıldığını belirterek Avrupa’nın Ukrayna’dan gelen mültecilere iyi, Orta Doğu’dan gelenlere kötü davrandığını hatırlattı.

DÜNYA ABD'den İsveç ve Finlandiya açıklaması: Türkiye ile aramızda ikili bir meseleye dönüşmeyecek