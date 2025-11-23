Yeni Şafak
BM İklim Konferansı Türkiye’de yapılacak

04:0023/11/2025, Pazar
G: 23/11/2025, Pazar
Murat Kurum.
Murat Kurum.

Brezilya'nın Belem kentinde düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) Genel Kurulu'na katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konferansın gelecek yıl Türkiye’de yapılacağını söyledi.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası diplomaside karşıt görüşleri, farklı tarafları bir araya getirerek önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak "İnsanlığın geleceği için verdiğimiz bu katkıları, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Başkanlığı dönemimizde de kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin en üst karar organı olan taraflar konferansı başkanlığını ve ev sahipliğini üstleniyoruz" ifadelerini kullandı.



