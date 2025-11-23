BM İklim Konferansı Türkiye’de yapılacak

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası diplomaside karşıt görüşleri, farklı tarafları bir araya getirerek önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak "İnsanlığın geleceği için verdiğimiz bu katkıları, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Başkanlığı dönemimizde de kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin en üst karar organı olan taraflar konferansı başkanlığını ve ev sahipliğini üstleniyoruz" ifadelerini kullandı.