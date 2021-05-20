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POLİTİKA

BM'de Filistin görüşmesi: Yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatlarıdır

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır yaptığı açıklamada, "Filistinlilerin Şeyh Cerrah'da evlerinden tahliye edilmesi uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil edebilir." dedi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, "Yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatlarıdır. Çatışmalar derhal durmalı." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
BMde Filistin görüşmesi: Yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazzedeki çocukların hayatlarıdır
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İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizi görüşmek üzere toplanan BM Genel Kuruluna hitap eden Guterres, son 10 günde özellikle Gazze ve İsrail'de ölümle sonuçlanan şiddet olaylarının tehlikeli ve korkunç boyutlara ulaştığına dikkati çekti. İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik devam eden hava bombardımanından derin sarsıntı duyduğunu, Hamas ve diğer grupların İsrail'e yönelik gelişigüzel roket saldırılarının ise kabul edilemez olduğunu vurgulayan Guterres, tüm taraflara acilen ateşkese varılması çağrısı yaptı.

  • Çatışmaların Gazze'de sivil altyapıya ciddi zarar verdiğine, yüzlerce evin ve binanın yıkıldığına ve hava saldırılarının hastanelere zarar verdiğine dikkati çeken Guterres, "Savaş binlerce Filistinliyi evsiz bıraktı, 50 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı." dedi.

El-Şati mülteci kampına düzenlenen saldırılarda bir aileden 9 kişinin öldüğü haberlerinden dehşete düştüğünü vurgulayan Guterres, "Yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatları. Çatışmalar derhal durmalı." çağrısı yaptı. Guterres, İsrail'e de Gazze'ye gıda, yakıt ve tıbbi malzemeler dahil hızlı ve engelsiz insani yardım erişimine müsaade etme sorumluluğunu hatırlattı. "Savaşların bile kuralları var. En başta sivillerin korunması gerek. Gelişigüzel sivillere, sivil mülkiyete saldırılar savaşın kurallarını ihlal ediyor." diyen Guterres, "Terörle mücadele de olsa meşru müdafaa da olsa taraflar uluslararası insani hukukun gerektirdiği yükümlülüklerinden kaçamaz." ifadesini kullandı.

  • İsrail'e orantılı güç kullanımı dahil uluslararası hukuka bağlı kalması ve askeri operasyonlarında maksimum itidal göstermesi çağrısı yapan Guterres, Hamas'tan da İsrail'de sivil nüfusun yoğun olduğu yerlere gelişigüzel roket saldırılarını durdurmasını istedi.

Guterres ayrıca İsrail'e Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin'de tüm yasadışı yerleşim faaliyetlerini ve tahliyeleri durdurması ve kutsal mekanların statüsünün korunması çağrısı yaptı.

Guterres, uluslararası toplumdan da tarafların uçurumun eşiğinden dönmesi ve iki devletli çözüm için tüm çabalara destek vermesini istedi.

İsrail'in Filistinlileri evlerinden tahliyesi "savaş suçu" teşkil edebilir

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'da konuşmasında, sivillere ve dini mekanlara yönelik tüm saldırıları kınadı. Gazze'de derhal ateşkese ihtiyaç olduğunu belirten Bozkır, "Taraflar uçurumun eşiğinden dönmeli ve uluslararası hukuka saygı göstermeli." dedi. Bozkır, işgalci güç İsrail'e ise orantılı güç kullanımı dahil uluslararası insani hukukun gerektirdiği yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısı yaptı. Filistinlilerin, Batı Şeria'da genişleyen yerleşimci sömürgeciliği yüzünden sürekli tahliye korkusu altında yaşamaması gerektiğine dikkati çeken Bozkır, "Filistinlilerin Şeyh Cerrah'da evlerinden tahliye edilmesi uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil edebilir. İsrail mahkemelerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te hiçbir yetkisi yok." dedi.

  • Bozkır, BM Güvenlik Konseyi'ne de sorumluluğunu yerine getirme ve çok uzun süredir gündemindeki İsrail-Filistin sorunu konusunda birlik olma çağrısı yaptı.

İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 230'a yükseldi
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Daha 11 yaşındaydı: İsrail'in katlettiği küçük Rima'ya yürek yakan veda
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