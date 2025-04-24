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BM'den İstanbul depremiyle ilgili dayanışma mesajı

BM'den İstanbul depremiyle ilgili dayanışma mesajı

10:0524/04/2025, Perşembe
DHA
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından "Bu zor zamanlarda Türk devleti ve halkıyla tam dayanışma içindeyiz" açıklamasında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM binasında basın toplantısı düzenledi.


"Türk devleti ve halkıyla tam dayanışma içindeyiz"


Konuşmasına İstanbul'da meydana gelen depremlere değinerek başlayan Guterres,
"Bu zor zamanlarda Türk devleti ve halkıyla tam dayanışma içindeyiz"
dedi.




#Birleşmiş Milletler
#Antonio Guterres
#deprem
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