Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Bodrum Sahil Güvenlik ekipleri, Akyarlar açıkları Fener Burnu mevkisinde, denizde yardım isteyen bir grup olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, denizde boğulmak üzere olan ve Irak uyruklu oldukları belirlenen 8 kişiyi kurtardı.

Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler, Turgutreis Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü. Kurtarılan düzensiz göçmenlere burada 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.

Kurtarılanların ifadesi doğrultusunda bölgede kayıp olduğu belirtilen bir çocuğu da bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı.