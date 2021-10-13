Bodrum’da fahiş ev fiyatları 'Pes' dedirtiyor: Memurlar ve personeller kaçıyor

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki kiralık ev fiyatları 10 kat arttı. 45 metrekare evin kirası 5 bin liraya kadar yükseldi.

Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte Bodrum’un nüfusu bir anda 2 katına çıkınca kiralık ev fiyatları 3 yıl içerisinde 10 kat arttı. Bodrum’da yaşayan kamu personelleri, otel çalışanları ve özel sektörde çalışanların yavaş yavaş Bodrum’u terk ettiği öğrenildi. Birçok kamu personelinin de tayin istediği öğrenildi.



Geçtiğimiz yıl 45 metrekare bir evin aylık kirası bin 500 lira ile 2 bin 500 lira arasında seyrederken, bu yıl en düşük bir evin kirası 5 bin liraya çıktı. Bu durum karşısında kiracı olarak yaşayan insanlar mağduriyet yaşamaya başladı.

"Bodrum’da çalışan memur, işçi bulunamayacak"

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Ev kiralarının yüksek olması nedeniyle Bodrum’da çalışacak kimsenin kalmayacağını söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bodrum’a olan ilgi bizi memnun ediyor. Son dönemlerdeki kiralardaki artış ister istemez bize hizmet veren memurlarımız, öğretmenlerimiz, doktorlarımız, polislerimiz, askerlerimiz, hemşirelerimiz, öğrencilerimiz, turizm çalışanlarımız, özel sektörde çalışanlarımız ve tüm kamu personelimiz, işçimiz, memurumuz, esnafımız bu kiralardan çok mustarip durumdalar şu anda. Asıl mustarip olan bizler olacağız bunun da farkındayız çünkü; bu insanlar oturacak ev bulamazlarsa kirayı ödeyemezlerse o zaman Bodrum’da çalışmak istemeyeceklerdir. Bu durum sonucunda Bodrum’daki hizmetler de aksayacaktır” ifadelerini kullandı.



"Hazine arazilerine lojman yapılsın"

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"Bodrum’da hizmet veren kamu personellerine lojman yapılsın" diyen Başkan Aras “Bu sadece ev sahibi ve kiracı arasındaki ilişkide değil aynı zamanda kamuyla ilgili bir durum da. Eğer siz Bodrum’a bir memur bir işçi gönderiyorsanız Bodrum’un şu anki rayiç değerlerini, kira fiyatlarını bilmeniz gerekir. Onlara uygun bir şekilde lojman yapmanız lazım. En azından uygun bir düzeyde lojman ayarlamanız lazım. Şu anda hazine arazileri satılıyor. Çok yüksek fiyatlara satılıyor. Hazine arazilerinden, Milli Emlak’a ait arazilerden belli bir bölümünün lojman yapılmak üzere kesinlikle kamuya ayrılması lazım” şeklinde konuştu.



"Turizm çalışanları konteynerde kalmasın"

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Turistlere hizmet eden turizm çalışanlarının şartlarının da iyileştirilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Aras, “Turizm çalışanlarımız için işletmelere sesleniyorum. Çalışanların konakladıkları yerlerin verdiği hizmete uygun olması lazımdır. Siz turizm çalışanını, dünyanın her yerinden gelen turistlere hizmet eden arkadaşlarımızı bir konteynerde yatırıyorsanız ve hak etmedikleri bir şekilde konaklatıyorsanız bunda da bir problem var demektir. Sadece ev sahiplerine seslenmekle sorun çözülmüyor. Ev sahiplerine de bir ricam var. "

"Belli kiralarda uzun süredir oturan kiracıları var. Kiracılarını çıkarıp 10 katına 20 katına çıkarıp yeniden kiraya vermeyi düşünmesinler. Bu durumu ne vicdan kaldırır nede yasa isin verir. Siz evinizde oturan bir kişinin kirasını bir anda 10 veya 20 katına çıkaramazsınız. Bu durumun bir mevzuatı, kuralı ve kaidesi var” dedi.

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"Memurlar, işçiler ve dar gelirliler için ev yapılması lazım"



Emlakçılık yapan Musa Orman ise Bodrum’da gayrimenkule yatırımın fazla olmasının fiyatları arttırdığını ifade ederek, “Pandemi sürecinden insanların Bodrum’u tercih etmesinden dolayı elimizdeki ve gayrimenkul azaldığından dolayı talep patlaması yaşanıyor. Bundan dolayı kiraların da yükseldiğini görüyoruz. Bir malın fazla olması gerekiyor ki fiyatları biraz da düşük olsun. Bu bölgeye biraz daha yatırım yapılması lazım. İmar planlarının gözden geçirilmesi lazımdır. İşçiye, memura ve dar gelirli ailelere iyi imkan sağlanabileceği kiraların düşük olabileceği konutların yapılması lazım. Bunlar yapılmadığı sürece fiyatların daha da yükseleceğini tahmin ediyorum. 1 1 evin fiyatı şu anda 3 bin liradan başlıyor, eşyalı ise 4 bin liraya kadar çıkıyor. 2 1 evler 5 ila 6 bin lira arasında diye devam ediyor. Yaz ayında oluşan yoğunluktan dolayı evlerin sezonluk verilmesinden dolayı da buradaki ev fiyatlarının yüksek olduğunu öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

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FOTOĞRAF 12 Bodrum’da lüks eğlence sınır tanımamaya başladı. Her bütçeye göre eğlence bulunan tatil beldesinde bu yıl Yalıkavak Mahallesi Tilkicik koyu fiyatları diğer işletmeleri solladı. Göltürkbükü, Yalıkavak mahallelerinde beach giriş fiyatları 300 TL ile bin TL arasında değişiyor. Özellikle ünlü mekanların giriş ücretlerinin yanı sıra şezlong, loca fiyatları ise 3 bin 500 liradan başlıyor. Deniz üzerinde bulunan locaların fiyatı ise 10 bin liraya kadar çıkıyor. 10 bin liralık localar Yalıkavak Mahallesi Tilkicik koyunda bulunan otelin içerisinde bulunan Miya Beach giriş ücreti 500 liradan başlıyor. Deniz üzerinde loca kiralamak isteyenler 10 bin lira bedel öderken sahilde bulunan loca fiyatları ise 7 bin 500 lira dan başlıyor. Çim üzerinde olan loca fiyatlarının ise 5 bin lira olduğu öğrenildi. Fiyatları ödeyen yerli ve yabancı turistler ise sınırsız yeme içme ve özel garson hizmeti alıyor. 10 bin lira ile 5 bin lira arasında değişen localar en fazla 6 kişi ile sınırlı oluyor. Misafirlerimiz ödedikleri bedelden memnun <br> <br> Locaları 10 bin liradan satılan otelin işletme müdürü Yusuf Erbaş Bodrum’da her kesime hitap eden fiyatlar olduğunu ifade ederek, “Burası Yalıkavak Tilkicik koyu. Burada plaj giriş ücreti kişi başı 500 TL’dir. 500 lirya içeri giren bir misafirimize bu bedelin tamamını kullanıyor. Misafirimize şenzlogunu, havlusunu ve şemsiyesini veriyoruz ve yiyecek içecek olarak kullanıyor bu bedeli. 3 ayrı kategoride localar veriyoruz. 1 tanesi deniz üzerinde iskelenin ucunda olan loca 10 bin lira, Kıyı şeridinde olan localarımız var deniz içerisinde ama kıyıda bulunan bunların bedeli ise 7 bin 500 liradır... Birde karada çimin üzerinde olan localar var onlarda 5 bin liradır. 10 bin liralık bir locayı maksimum 5 kişi kullana biliyor. Biz loca kirası olarak almıyoruz verdiği bedel kadar tüketim yaptırıyoruz. Yiyecek içecek olarak verdiği bedel kadar kullanabiliyor. 5 kişi geldiğinde 3 bin liraya şezlong kullanmaktansa bizim özel bir yerimiz olsun denizin üzerinde rahatça takılıp dinlenip denize gire bileceğimiz bir yerimiz olsun derlerse o kadarlık tüketimi göze alıp locayı kullanabiliyorlar. Bazı misafirlerimiz tepki gösterebiliyor ama lokasyona baktıkları zaman aldıkları hizmeti gördüklerinde makul seviyede görüyorlar... Bodrum’un başka bölgelerinde fiyatlar tamamen değişebilir bu tamamen işletme giderleri, kira giderleri operasyon giderleri her bölgeye göre değişiyor. Başka bölgedeki bir işletmenin maliyetiyle Tilkicik koyundaki bir işletmenin maliyeti bir değil. Bizde isterdik daha uygun olmasını ama giderler ön plana çıktığı zaman maalesef bunu gerektiriyor. Biz burada lüksü yaşatıyoruz. Burası Bodrum’un en gözde ve en temiz plajı seçilen bir bölge. Bunun için Bodrum’da her lokasyonun kendi fiyatı var. Bodrum’da 300 liraya da loca bula bilirsiniz, 10 bin lira ve daha üst fiyatlara da loca bula bilirsiniz” dedi. Cem Özer’in beach loca fiyatı 3 bin 500 lira <br>< br> İşletmeci Cem Özer ise Beach giriş ücreti almıyor. Şezlong kirası olarak 50 ila 150 lira arası bedel alıyor. Ünlü oyuncu beach’de bulunan locaları ise 3 bin 500 liradan kiraya veriyor. Ünlü oyuncu Cem Özer beach girişinde ücret talep etmediğini belirterek, “Biz bu yıl localarımız 3 bin 500 lira diye belirledik. Denizin üstünde kendine özel merdiveni ve duşu olacak. 3 bin 500 liraya 4 kişi ila 6 kişiye hizmet vereceğiz. 3 bin 500 ödedikten sonra o bedel kadar yeme, içme hizmeti veriyoruz. Böyle bir yerde 6 kişi için denizi, çalan müziği ve hizmetine baktığımızda makul bir fiyat. Bizde şezlong fiyatları kısım kısım değişiyor. En öndeki Şezlong fiyatları 150 lira, hem arkasındaki Şezlong fiyatı 100 lira ama bana pahalı geldi diyorsan kumsalımızdaki şezlong fiyatımız da 50 lira. Bodrum’da 10 bin liralık localar varmış isterse 20 bin liraya satsın işletmeci ben işletmeciye kabahat bulmuyorum. O parayı veren adama sormak lazım memnun mu diye sormak lazım” dedi. Göltürkbükü fiyatları tavan yaptı <br>< br> Sosyetenin ünlü beldesi Türkbükü’de 90 liraya satılan lahmacun fiyatı 110 liraya çıkarken bir dürümün fiyatı 400 liraya kadar fırladı. Türkbükü’deki loca giriş ücretleri ise en az 400 liradan başlayıp bin liraya kadar çıkıyor. Bodrum’u yine fiyatlar karıştırdı Bodrum’u yine fiyatlar karıştırdı Bodrum’u yine fiyatlar karıştırdı Bodrum'da yaz sezonuna girilmesiyle birlikte fiyatlar da tavan yaptı. Beach'lerde denize girmenin bedeli 10 bin liraya kadar çıktı.

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