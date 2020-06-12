Bodrum’da sahiller boş kalınca, şezlong ücretleri kalktı: Günlük 1000 lira fiyat biçmişlerdi

Bodrum yaz sezonunda tarihinin en sessiz zamanlarını geçiriyor. Özellikle işletmeler kan ağlamaya başladı.
Kente gelen yerli turistler otellerden çıkmazken, yazlıkçılar ise halk plajlarını veya tatil sitesi önünde bulunan havuzları ya da sahilleri tercih ediyor. Eğlencenin en üst seviyede yaşandığı Bodrum’un ilk kez bu kadar sessiz kalması esnafı da üzdü. Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı insanlar kendilerini güvenilir hissettiği bölgelerde eğlenmeyi tercih ediyor. Özellikle mavi yolculuğa çıkan vatandaşlar sessiz sakin gözden uzak koylarda denize giriyor.
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Koronavirüs salgını sonrası 1 Haziran'da normalleşme sürecinin başlamasıyla şehirler arası seyahat kısıtlaması da 81 ilde tamamen kaldırıldı. Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasını fırsat bilenler, tatil beldelerini doldurmaya başladı.
Türkiye ve dünya turizminin gözde merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesine de tatilciler gelmeye başladı. Otel, plaj, kafe ve restoranlarda 'yeni normal'e uyum sağlanarak, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden faaliyete geçildi. Pandemi süreci dolayısıyla düşük kapasiteyle hizmet verilen bazı işletmelerde oda, beach kullanımı, şezlong ve loca fiyatlarına zam yapıldı.
Geçmiş dönemlerde de yüksek fiyatlarıyla gündeme gelen Türkbükü'ndeki otelin bu yılki fiyatları da şaşırttı. Müşterilere gönderilen davetin elektronik postasında 2 şezlong için günlük 1000 TL, aylık ise 24 bin TL fiyat belirlendiği bilgisi yer aldı.
Fiyatlara oda ve yemeğin dahil olmadığı belirtilirken, 2 kişilik paket içinde maksimum 4 sandalye, maksimum 3 şezlong, 2 plaj havlusu, 2 kez soğuk-sıcak havlu servisi, meyve tabağı ve yiyecek- içecek harcamalarında yüzde 10 indirimin yer aldığı açıklandı. Fiyatları duyan Bodrumlular ise yüksek rakamlara tepki gösterdi.
Fiyatların aşırı derecede yüksek olduğunu söyleyen Bodrumlulardan Yalçın Baysal, Bu fiyatlara inanamıyorum. Oraya gidenler bellidir. Parası olan gider ama biz gitmeyiz. Ayıptır, yazıktır, günahtır diye konuştu.
Fiyatları yüksek bulanlardan Gülbahar Savaşçı, Bu fiyatlar hiç normal değil. Genel olarak aslında Bodrum'da hayat pahalı değil. Bazı yerler çok ekonomik ama insanların tercihine göre değişiyor. Gidip Türkbükü'nde bir şeyler yemek pahalı ama merkezde bir şeyler yemek daha ekonomik. Kişiye göre muamele yapılıyor. Normalde Bodrum bu kadar pahalı değil. Ben bu fiyatların saçmalık olduğunu düşünüyorum. Ünlülere veya turistlere göre davranılıyor dedi.
Yaz kış Bodrum'da yaşayan Süreyya Türkoğlu, Bu işletmenin fiyatlarını kızımdan duydum. Korkunç rakamlar. Buralara gidilmez, diye düşünüyorum. Bu şekilde olmaması gerekiyor. İşletmeler yarı kapasiteyle çalışıyor ancak bu kadar da olmamalı. Zaten bu işletmeler normalde de pahalı olan yerlerdi ancak herhalde artık gidilmeyecektir. diye konuştu.
Otelin belirlediği fiyatları değerlendiren Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu, Bu fiyatları genelleştirmemek gerekiyor. Bu tamamen Türkbükü'nde yer alan bir butik otelin kendi misafirlerine uyguladığı paket sistemidir. Aylık rakamlara bakınca çok fahiş bir rakam gibi gözüküyor. Günlük fiyatlara bakıldığında ise verilen özel hizmetin karşılığı olduğunu görüyorum.
Otellerin de kapasiteleri yarı yarıya düşürmeleri istendi. Sahanın içinde olmayan kişiler bunların çok yüksek olduğunu düşünecektir dedi.
Otomobil fiyatına şezlong: Korona fırsatçıları yine iş başında
Normalleşme süreci kapsamında şehirler arası seyahat kısıtlaması kaldırılınca Türkiye turizminin önemli merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesine tatilciler gelmeye başladı. Bir lahmacunun 70 liraya satılmasıyla geçmiş dönemlerde de gündeme gelen ünlülerin uğran mekanı Türkbükü'ndeki otelin bu yılki fiyatları da şaşırttı. Müşterilere gönderilen davetin elektronik postasına göre, 2 şezlong için günlük 1000 TL, aylık ise 24 bin TL fiyat belirlendi. Oda ve yemek ücretlerinin dahil olmadığı fiyatları duyanlar ise tepki gösterdi.
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Ramazan Bayramı sonrası iç turizmin hareketlenmesini bekleyen sektör temsilcileri, kontrollü sosyal hayat ve yeni normal olarak nitelenen dönemde tatil planı yapan müşterilerine halk sağlığını en üst seviyede tutan ve hijyen kurallarını gözeten hizmeti verebilmek için gün sayıyor.
Bu kapsamda Türk turizminin amiral gemisi olarak anılan Antalya'da, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin akınına uğrayan dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nda Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla bir dizi tedbir alındı.
Bu sabah sahile gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un turizmde normalleşme sürecine ilişkin haziran ayını işaret etmesi doğrultusunda çalışma yürüttü.
Pandemi sürecinde yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca virüsle mücadele sağlanıncaya kadar tedbir amaçlı girişlerin yasaklandığı plajlardan olan Konyaaltı Plajı'nda deniz keyfi yapmak isteyenler bundan böyle sosyal mesafe kuralına uyacak.
Yasağın kaldırılmasının ardından sessizliğini bozacak dünyaca ünlü plaj için örnek bir düzenleme yapıldı.
Belediye ekiplerince plaja girişten itibaren yönlendirmelerin de yer aldığı sosyal mesafe uyarı tabelaları asıldı.
Plajdaki şezlong ve şemsiyelerin ise sosyal mesafe kuralına uygun yerleştirilmesi için çalışma başlatıldı.
Bölgedeki işletmelere de örnek olması için turistlerin güneşlenme aralıkları işaretlenerek belirgin hale getirildi.
Ekiplerin, aşamalı olarak açılacak turizm sezonu süresince de plajlarda sosyal mesafe kontrolü yapacağı öğrenildi.
Dünyaca ünlü plajda 'deniz keyfi' sosyal mesafeli olacak
Dünyaca ünlü plajda 'deniz keyfi' sosyal mesafeli olacak
Dünyaca ünlü plajda 'deniz keyfi' sosyal mesafeli olacak
Dünyaca ünlü plajda 'deniz keyfi' sosyal mesafeli olacak
Dünyaca ünlü plajda 'deniz keyfi' sosyal mesafeli olacak
Dünyaca ünlü plajda 'deniz keyfi' sosyal mesafeli olacak
Dünyaca ünlü plajda 'deniz keyfi' sosyal mesafeli olacak
Dünyaca ünlü plajda 'deniz keyfi' sosyal mesafeli olacak
Dünyaca ünlü plajda "deniz keyfi" sosyal mesafeli olacak
Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, denize girip plajda güneşlenecek yerli ve yabancı turistler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak düzenleniyor.
Kazıkçılara inat ücret alınmıyor
Geçtiğimiz günlerde şezlongu günlük bin liradan, aylık ise 24 bin liradan satan işletmelere inat Bitez sahilinde bulunan işletmeler şezlong parası almayarak gelenlerden sadece yediği içtiği ürünlerin parasını almaya başladı.
Bitez sahilinde Gumsal Beach işleten Tekin Ete, yaz sezonuna yatırım yaptıklarını ama halen bütün şezlongların boş olduğunu ifade ederek, “İşler çok kötü. Yaz sezonuna iyi yatırım yaptık. Maalesef istediğimizi alamıyoruz. Şezlonglar komple boş. 20 elemanım çalışıyor, çok zorluk yaşıyoruz. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. İnşallah devletimiz bize destek olur” dedi.
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında girişlerin yasaklandığı sahiller, 1 Haziran itibarıyla yeniden açıldı. Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelenler, sosyal mesafe kuralına uyup, maske takarak, oturdu.
Kimilerinin denize girdiği plajda, güneşlenen ve manzarayı izleyenlerin çoğunlukta olduğu görüldü.
Sahiller, 0-18 yaş arası çocukların sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı yetişkinlere kaldı. Ailesiyle birlikte İran'dan gelerek, Antalya'ya yerleşen Nesrin Dalgale ile Hadis Ahmadi, sahilin keyfini çıkaranlar arasında yer aldı.
Maskelerinin yanı sıra şapkalarıyla dikkat çeken İranlı gençler, fotoğraf çektirdi. Antalya'yı çok sevdiğini belirten Nasrin Dalgale, Maskemizi alarak buraya geldik. Sahil çok güzel. Fakat virüs önlemlerimizi ihmal etmiyoruz dedi.
Hadis Ahmadi de Güneş ve deniz muhteşem. Antalya bir cennet. İran'dan gelip burada yaşayan birisi olarak çok mutluyum diye konuştu.
Antalya'nın güzel şehir olduğunu fakat koronavirüsten dolayı bir süre insanlara kapandığını anlatan İcaziye Çınar, Plajların açılması bizi mutlu etti. Sosyal mesafe kurallarına uyarak denizin ve güneşin tadını çıkarıyoruz. İnsanların iç içe oturmaması ve dikkatli olması da mutluluk verici dedi.
Dünyaca ünlü sahilde sosyal mesafeli kalabalık
Antalya'da 1 Haziran itibarıyla sahillere giriş yasağının kaldırılmasının ardından dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, tatilcilerin akınına uğradı. Sosyal mesafe kuralına uyup, maskeleriyle sahile gelenler, bir yandan denizi izledi bir yandan da sohbet etti.
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1 Haziran'dan itibaren plajlar kullanıma açılacak. Şile'deki plajlarda da bu kapsamda hummalı çalışmalar yapıldı.
İki şezlong arası 60 santimetreye, şezlong grupları araları da 2 metreye çıkartıldı.
Şile Turizm Kültür ve Tanıtma Derneği Başkanı Tümay İmamoğlu, Bütün disiplinlere uyan bir plaj hazırlıyoruz. Hatta bütün Şile sahillerinde aynı disiplin çerçevesinde şekillendiriyoruz. Şu anda İstanbul'un tek mavi bayraklı plajındayız. Pandemi sürecinde şezlonglardaki sosyal mesafeler, şezlong araları 60 santimetre, grup şezlong araları 2 metre olmak üzere belirli düzenlemeler yapıyoruz.
Her şezlongda hijyen malzemeleri, uyarı levhaları olacak. Tuvaletlerde, duşlarda, çeşitli her yerde değişik çalışmalar yapıyoruz şu anda diye konuştu.
Gelen vatandaşlara hoşgörülü olmaları konusunda ricada bulunan Tümay İmamoğlu, Misafirlerimizin eski alışkanlıklarından vazgeçmesi, Şile'nin denizinin tadını bizim ve devletimizin koyduğu kurallar çerçevesinde uygun şekilde, hoşgörüyle değerlendirmeleri dedi.
Şile'de bulunan plajlar hakkında bilgi veren Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ise, Yaklaşık 62 kilometrelik sahil hattımız var. Bu pandemi sürecinin uzun vakit almasından dolayı sıkıldılar. Biz de sosyal mesafeye dikkat edecek şekilde işletmeleri uyarıyoruz.
Takip ediyoruz, kontrol ediyoruz. Gerek işletmelerle, gerek kamu kurum ve kuruluşlarıyla, belediyemizin bütün birimleriyle şezlongların ve sahillerin uygun hale gelmesi için çalışıyoruz. 1 Haziran'da Allah nasip ederse Şile misafirlerini ağırlamaktan memnun olacaktır şeklinde konuştu.
Şile sahillerinde normalleşme ayarı: Santim santim ölçtüler
Normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran'da plajlar açılıyor. İstanbul Şile'de bulunan plajlarda da sosyal mesafeye uygun olarak düzenlemelere gidildi. İki şezlong arası 60 santimetreye, şezlong grupları araları da 2 metreye çıkartıldı.
Sadece yeme-içme bedeli alınıyor
Girişler ücretsizEte, insanlarda para olmadığı için girişleri ücretsiz yaptıklarını belirterek, “Beach giriş ücreti alamıyoruz, çünkü herkes itiraz ediyor, gelen de yok zaten. Gelene şezlong fiyatı dediğimizde de para olmadığını söylüyorlar biz de misafir ediyoruz. Zaten insanlarda para yok çalışmamışlar, 4 aydır çalışmadıklarını söyleyenler var. Ondan dolayı şezlong ve giriş ücreti almıyoruz, yeme içme bedelini alıyoruz” şeklinde konuştu.