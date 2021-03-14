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İSTANBUL

Boğaz manzaralı otelde eğlenceye baskın: Görüntü alan gazetecilere saldırdılar

Beşiktaş'ta boğaz manzaralı otelde eğlence yapıldığı yönünde ihbar alan polis ekipleri Bebek'te bulunan otele baskın yaptı. İşlemlerinin ardından otelden ayrılanlar görüntü alan basın mensuplarına saldırdı. Otelde kalanlarda camdan basın mensuplarına meyve attı.

Haber Merkezi DHA
Gazetecilere saldıran bir şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Gazetecilere saldıran bir şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bebek'te boğaz manzaralı lüks bir otelde yasak olmasına rağmen eğlence yapıldığı yönünde ihbar gelmesi nedeniyle lüks otele baskın yaptı. Otelde 80 kişinin olduğunu tespit eden ekipler Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 254 bin lira para cezası yazıldı.

DHA
Beşiktaş Bebek’te, bir otelde kısıtlama saatinde parti yapıldığı ihbarı alan polis baskın yaptı.

OTELDEN AYRILANLAR MENSUPLARINA SALDIRDI

Lüks otele yapılan baskını takip eden gazetecilere hem otelde kalanlar hem de cezai işlem uygulandıktan sonra otelden çıkan müşteriler görüntü alan basın mensuplarına saldırdı.

DHA
Beşiktaş Bebek’te, kısıtlama saatinde parti yapıldığı ihbarı üzerine polis, baskın yaptı.

Otelin 3. katında kalan bir kişi basın mensuplarının üzerine meyve attı. Mekandan çıkan iki kişi ise basın mensuplarına küfür ederek tehdit etti. İsminin Ali Asımgil olduğu öğrenilen bir kişi ise görüntü alan kameramana tekme attı. Kameramanın şikayetçi olması üzerine saldırgan karakola götürüldü.

DHA
Kısıtlama dinlemeyerek parti yapanlar ve bazı otel çalışanları gazetecilere hem sözlü küfür etti, hem saldırdı.


Bebek'te lüks oteldeki eğlenceye baskın: Otel yöneticileri rüşvet teklif etti, müşteriler gazetecilere saldırdı
OYNAT 01:15
Bebek'te lüks oteldeki eğlenceye baskın: Otel yöneticileri rüşvet teklif etti, müşteriler gazetecilere saldırdı
Beşiktaş'ta boğaz manzaralı otelde eğlence yapıldığı yönünde ihbar alan polis ekipleri Bebek'te bulunan otele baskın yaptı. İşlemlerinin ardından otelden ayrılanlar, görüntü alan basın mensuplarına saldırdı. İsminin Ali Asımgil olduğu öğrenilen bir kişi ise görüntü alan kameramana tekme attı. Kameramanın şikayetçi olması üzerine saldırgan karakola götürüldü.

Otelde 80 kişinin olduğunu tespit eden ekipler Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 254 bin lira para cezası yazıldı.



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