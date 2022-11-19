Gündem Boğazda konteyner gemisi arıza yaptı Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
İSTANBUL

Boğaz’da konteyner gemisi arıza yaptı: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Ambarlı’dan Rusya’nın Novorossiysk’ye seyir halindeyken Kandilli önlerinde makine arızası yapan 147 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ait römorkörler refakatiyle Ahırkapı’ya çekildi.

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Haber Merkezi İHA
Boğaz’da konteyner gemisi arıza yaptı: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Gemi römorkörler refakatinde Ahırkapı’ya demirletildi.

Ambarlı’dan Rusya’nın Novorossiysk’ye seyir halindeyken Kandilli önlerinde makine arızası yapan 147 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi için Kılavuz Kaptan KURTARMA-5, KURTARMA-7 Römorkörleri ve KEGM-5 botu olay yerine sevk edildi.

Yaklaşık 50 dakika süren çalışmaların ardından, gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı tekrardan açıldı.

Gemi römorkörler refakatinde Ahırkapı’ya demirletildi.

Sultanbeyli’de korkutan yangın: Üç bina alev alev yandı
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Yangın, saat 04.00 sıralarında Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında meydana geldi.
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Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, şiddetli esen rüzgarın etkisiyle kısa sürede bütün çatıyı sardı ardından bitişikte bulunan iki binaya daha sıçradı.
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İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekipleri üç binada etkili olan yangını söndürmeye çalışırken, yangının diğer binalara sıçramasına engel olmak için soğutma çalışması yaptı.
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Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekledi.
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Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
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Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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Sultanbeyli’de korkutan yangın: Üç bina alev alev yandı
İstanbul Sultanbeyli'de üç katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle yandaki iki binaya sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü.


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