Gündem "Boğaziçi" ile ilgili paylaşımlara ilişkin 2 kişi tutuklandı
İSTANBUL

"Boğaziçi" ile ilgili paylaşımlara ilişkin 2 kişi tutuklandı

Twitter'daki "Boğaziçi Dayanışması" hesabının kullanıcısı B.B. ile "Diriliyoruz" hesabının kullanıcısı M.Ü. "suç işlemeye tahrik" suçundan tutuklandı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şüphelilerin "suç işlemeye tahrik" suçundan tutukladıkları bilgisine yer verildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Twitter sosyal medya paylaşım sitesindeki "provokatif paylaşımlarla" ilgili çalışma yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Diriliyoruz, @Diriliyoruz1" rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen M.Ü'nün İstanbul'da, "Boğaziçi Dayanışması, @boundayanisma" rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen B.B. isimli şahsın ise İzmir'de yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

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Eski HDP'li İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık'tan darbe imalı eylem çağrısı: Kimse 'Seçimle gidiyorlar' sayıklamasının peşinden gitmesin artık. Mafyayla hukukla, bunların hukuku ile mücadele edilmez. Evrensel hukuk normlarının olduğu bir hukukla mücadele etmek için herkes yurttaşlık görevini yerine getirmeli, bu mücadeleye omuz verilmeli.'


Her iki şüphelinin bugün mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildikleri ifade edilen açıklamada, şüphelilerin "suç işlemeye tahrik" suçundan tutukladıkları bilgisine yer verildi.

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