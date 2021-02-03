Boğaziçi provokasyonunda CHP-FETÖ ortak söylemi yine sahnede

Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından provokatif olayların sergilendiği Boğaziçi Üniversitesi’nde, eylemciler rektörlük binasını işgal etmeye çalışmışlardı.

Polisin müdahalesiyle eylemciler dağıtılırken, yaşananları sokaklara taşımak isteyenler, sosyal medya üzerinden çağrı yapmaya ve polislere yönelik saldırılara başladı.

Bu gelişmelerin ardından, Gezi olaylarında olduğu gibi bir kez daha milletin iradesini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan söylemler dolaşıma sokuldu.

Yüz yıl önce Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid'i devirenlerin kullandığı "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" söylemiyle paylaşımlar yapılmaya başlandı.

Başta CHP ve FETÖ’cüler olmak üzere farklı siyasi kimliğe sahip birçok isim bu söyleme destek çıktı.

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İstibdat ne demek?

İstibdat, "tek bir yöneticinin toplumu baskı altında yönetmesine dayanan düzen, baskıcılık, hiçbir hakkın ve özgürlüğün bulunmadığı tek adam yönetimi" olarak tanımlanıyor.