Gündem Boğaziçi provokasyonunda CHP-FETÖ ortak söylemi yine sahnede
POLİTİKA

Boğaziçi provokasyonunda CHP-FETÖ ortak söylemi yine sahnede

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmasını bahane ederek sokak olayları çıkarmak isteyenler, sosyal medya üzerinden halkın oylarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alarak "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" söylemini dolaşıma soktu. CHP’li vekiller ve firari FETÖ’cüler başta olmak üzere farklı siyasi kimliklere sahip isimler bu söyleme destek çıkarak sosyal medya paylaşımlarında kullanmaya başladılar.

Haber Merkezi Diğer
Ankara'da &quot;Boğaziçi'ne destek&quot; adı altında düzenlenen izinsiz gösteride polislere saldırılmıştı.
Ankara'da "Boğaziçi'ne destek" adı altında düzenlenen izinsiz gösteride polislere saldırılmıştı.

Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından provokatif olayların sergilendiği Boğaziçi Üniversitesi’nde, eylemciler rektörlük binasını işgal etmeye çalışmışlardı.

Polisin müdahalesiyle eylemciler dağıtılırken, yaşananları sokaklara taşımak isteyenler, sosyal medya üzerinden çağrı yapmaya ve polislere yönelik saldırılara başladı.

Bu gelişmelerin ardından, Gezi olaylarında olduğu gibi bir kez daha milletin iradesini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan söylemler dolaşıma sokuldu.

Yüz yıl önce Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid'i devirenlerin kullandığı "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" söylemiyle paylaşımlar yapılmaya başlandı.

Başta CHP ve FETÖ’cüler olmak üzere farklı siyasi kimliğe sahip birçok isim bu söyleme destek çıktı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Cemil Bayık 3 gün önce HDP'ye talimat verdi

İstibdat ne demek?

İstibdat, "tek bir yöneticinin toplumu baskı altında yönetmesine dayanan düzen, baskıcılık, hiçbir hakkın ve özgürlüğün bulunmadığı tek adam yönetimi" olarak tanımlanıyor.

Kadıköy'de polis aracına tekmelerle saldıran vandallar kamerada
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Kadıköy'de polis aracına tekmelerle saldıran vandallar kamerada
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları bahane eden bir grup, İstanbul Kadıköy'de polis ekiplerinin önünü kesti. Polis aracına tekmelerle saldıran grup, kameralarca saniye saniye kaydedildi.

Kadıköy'de önü kesilen polis aracına saldırı anı kamerada
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Kadıköy'de önü kesilen polis aracına saldırı anı kamerada
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları bahane eden bir grup, İstanbul Kadıköy'de polis ekiplerinin önünü kesti. Çöp konteynerini devirip polis aracına saldıran grup, aracın hareket etmesiyle kaçarak uzaklaştı.

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