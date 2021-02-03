Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu: Asla istifa etmeyi düşünmüyorum

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını bahane ederek yürüyüş yapan ve polise saldıran provokatörler Rektör Melih Bulu'ya istifa çağrısında bulundu. Bulu, çağrılara ''Asla istifa etmeyi düşünmüyorum'' diyerek yanıt verdi.

Teknofest tanıtım toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Melih Bulut, öğrencilere yönelik polis müdahalesini de şöyle değerlendirdi:

Öğrenciler başkalarının özgürlüğünü engelleyici tutuma girdi. Tedbir alma zorunluluğu doğdu.

''Boğaziçi Üniversitesi Türkiye’nin en güzide kurumlarından birisidir. Boğaziçi öğrencilerinin ve hocalarının her türlü görüşü çok kıymetli. Boğaziçinde demokratik sınırlara uyduğu sürece insanların kendini ifade etme hakları vardır. Ben de buna sonuna kadar izin veren bir rektörüm. Bununla birlikte başkalarının haklarını suistimal eden, onların zorlayan noktaya geldiği zaman ben de bunları olabildiğince engellemeye çalışıyorum. Demokratik eleştiri kültürünü mutlaka korumamız lazım. Bu ülkemiz için de Boğaziçi için de çok kıymetli. Boğaziçi Üniversitesinde maalesef bazı gruplar, bu protesto kültürünü aşırıya götürdüler''

'REKTÖRÜLÜK BİNASININ 3 KAPISINI ABLUKAYA ALDILAR'

Önceki gün üniversitede yaşanan olayları hatırlatan Bulu, "Yaşanan olaylarda rektörlük binasının 3 kapısı da ablukaya alınarak çalışanların saat 21.00’a kadar dışarı çıkmaları engellendi. Bununla ilgili uyarılar yapılmasına rağmen öğrenciler başkalarının özgürlüğünü engelleyici tarzda bir duruma girdiler. Bu kapsamda uyarılmalarına rağmen bu abluka kalkmadığı için bununla ilgili tedbir alınmak zorunluluğu doğdu. Bütün olay bundan ibarettir" şeklinde konuştu.

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BOĞAZİÇİ'Nİ ÇOK DAHA İYİ NOKTALARA TAŞIYACAĞIZ

Boğaziçi'ne rektör olarak atanmanın kendisi için bir hayal olduğunu ve gerçekleştiğini söyleyen Rektör Bulu, ifadelerine şöyle devam etti:

"Şimdiye kadar birçok noktada birçok tecrübe kazandım. Ben bu tecrübelerimi Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör olarak aktarma hayaliyle yaşadım çok uzun süredir. Şu anda bu noktaya geldiğim için bu hayalim gerçekleştiği için çok memnunum. Boğaziçi'nin paydaşlarıyla birlikte, mezunlarıyla, öğrencileriyle, hocalarıyla hatta etraftaki esnaflarıyla birlikte biz Boğaziçi Üniversitesi'ni çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Boğaziçi evet bugün de çok iyi bir yerdedir. Ama gerçekten dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına sokma hedefim var. Ve bunu yapabileceğime inanıyorum, 4 sene içerisinde. O yüzden de asla istifayı düşünmüyorum ve Boğaziçi'ni de ilk 100'e sokmak için elimden geleni yapacağım"

105 KİŞİDEN 76'SI SERBEST

İstanbul Valiliği, dün Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine destek için Kadıköy'de toplanmak isteyen gruplara müdahale sonrası gözaltına alınan 105 kişiden 76'sının ifadelerinin ardından serbest kaldığını açıkladı.

GÜNDEM Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatörler polise saldırdı: Rektörlük binasını ablukaya aldılar

İŞGAL GİRİŞİMİ

Bir grup Rektör Melih Bulu'nun rektörlük binasından çıkışını engelleyeceklerini ifade ederek işgal girişiminde bulundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde rektörlüğe yürüyen kalabalığın, “Polis defol üniversiteler bizimdir' sloganları attığı duyuldu.

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OYNAT 00:50 Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatörlerden rektörlük binasına işgal girişimi Bir süredir provokatif olayların sergilendiği Boğaziçi Üniversitesi etrafında toplanan bir grup, Rektör Melih Bulu'nun rektörlük binasından çıkışını engelleyeceklerini ifade ederek işgal girişiminde bulundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde rektörlüğe yürüyen kalabalığın, “Polis defol üniversiteler bizimdir' sloganları attığı görülüyor. BiP'te paylaş

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BÜYÜK SAYGISIZLIK

Daha önce DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grupların sahneye çıktığı Boğaziçi Üniversitesi'nde bu kez Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi.



