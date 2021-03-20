Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'dan 'istifa etti' iddialarına yanıt: Bundan benim haberim var mı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bulu, rektörlükten istifa ettiği iddialarını yalanladı.

Bir gazetenin kendisi hakkında "Boğaziçi Üniversitesi kazandı, Prof. Dr. Bulu istifa etti" haberine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim" dedi.

Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim :) https://t.co/h4nZKLWjDm — Melih Bulu (@melihbulu) March 20, 2021

Prof. Dr. Bulu: Asla istifa etmeyeceğim

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını bahane ederek yürüyüş yapan ve polise saldıran provokatörler Rektör Melih Bulu'ya istifa çağrısında bulunmuştu.

Bulu, çağrılara ''Asla istifa etmeyi düşünmüyorum'' diyerek yanıt vermişti.

GÜNDEM Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu: Asla istifa etmeyi düşünmüyorum