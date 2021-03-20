Gündem Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Buludan istifa etti iddialarına yanıt Bundan benim haberim var mı
İSTANBUL

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'dan 'istifa etti' iddialarına yanıt: Bundan benim haberim var mı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, bir gazetede yer alan 'istifa etti' iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Bulu paylaşımında, "Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim" ifadelerini kullandı

Haber Merkezi Yeni Şafak
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bulu, rektörlükten istifa ettiği iddialarını yalanladı.

Bir gazetenin kendisi hakkında "Boğaziçi Üniversitesi kazandı, Prof. Dr. Bulu istifa etti" haberine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim" dedi.

Prof. Dr. Bulu: Asla istifa etmeyeceğim

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını bahane ederek yürüyüş yapan ve polise saldıran provokatörler Rektör Melih Bulu'ya istifa çağrısında bulunmuştu.

Bulu, çağrılara ''Asla istifa etmeyi düşünmüyorum'' diyerek yanıt vermişti.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu: Asla istifa etmeyi düşünmüyorum
GÜNDEM
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu: Asla istifa etmeyi düşünmüyorum

Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu'nun çikolata ikramına öğrencilerin tutumu damga vurdu
OYNAT 00:59
Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu'nun çikolata ikramına öğrencilerin tutumu damga vurdu
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atandığı günden itibaren bazı gruplar tarafından protesto edilen Prof. Dr. Melih Bulu'nun, kendisini protesto eden öğrencilere çikolata ikramına öğrencilerin tutumları sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Öğrencilere samimi bir şekilde yaklaşarak 'canım' diye seslenen görevli kişiye öğrenciler, “Canım diyecek bir durum yok. Bizim aramızda bir kavga var şu anda. Bizim arkadaşlarımızı tutuklattınız bu onun çikolatası mı?” diyerek polislere saldıranların gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde eylem yapanlar son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Selahattin Demirtaş'ın da serbest bırakılmasını istedikleri bir mektup yazmıştı.


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