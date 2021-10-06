Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörün makam aracının üzerine çıkan 10 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci’nin ‘Nasılsınız?’ sorusuna öğrencilerin tutumu damga vurdu

Boğaziçi Üniversitesi'ne geçtiğimiz hafta rektör olarak atanan Naci İnci'nin, öğrencilere “Nasılsınız?” sorusunu yöneltmesi karşısında aldığı cevaplar sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bir öğrenci tarafından çekilen görüntülerde, arabasına binmek üzere olan rektör İnci'ye öğrenciler, “Nasıl olduğumuzu soruyorsunuz, iyi değiliz, nasıl iyi olabiliriz ki? Hala el sallayabiliyorsunuz. Hala yüzümüze bakabiliyorsunuz hocam. Bize nasılsınız diye soruyorsunuz utanmadan” ifadeleriyle yanıt veriyor.

