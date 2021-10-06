Gündem Boğaziçi Üniversitesinde rektörün makam aracının üzerine çıkan 10 kişi gözaltına alındı
İSTANBUL

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörün makam aracının üzerine çıkan 10 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Pazartesi günü Rektörlük binası önünde toplanan yaklaşık 60 kişilik gruptan aralarında Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üstüne çıkan bir kişinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Boğaziçi Üniversitesinde rektörün makam aracının üzerine çıkan 10 kişi gözaltına alındı
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci'nin arabasının üstünde protesto yaptılar.

İstanbul Valiliği'nce konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde toplanan yaklaşık (60) kişilik grup; sloganlar atarak, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının önünü keserek ilerlemesini engellemiş ve bir şahıs da aracın üzerine çıkmıştır.

Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; makam aracının üzerine çıkan kişinin de aralarında bulunduğu 7 şahıs ile görevli personele mukavemette bulunan 3 şahıs olmak üzere toplam 10 şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla gözaltı işlemi uygulanmıştır. Soruşturma devam etmektedir"

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Boğaziçi Üniversitesinde eylemci öğrenciler Rektör Naci İnci'nin aracının üzerine çıktı
OYNAT 01:18
Boğaziçi Üniversitesinde eylemci öğrenciler Rektör Naci İnci'nin aracının üzerine çıktı
Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Naci İnci, makam aracına binerken bir grup öğrencinin tacizlerine maruz kaldı.

Bununla yetinmeyen eylemci öğrenciler rektör Naci İnci'nin aracının üzerine çıktı. Öğrenciyi aracın üzerinden güvenlik görevlileri güçlükle indirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci’nin ‘Nasılsınız?’ sorusuna öğrencilerin tutumu damga vurdu
OYNAT 00:26
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci’nin ‘Nasılsınız?’ sorusuna öğrencilerin tutumu damga vurdu
Boğaziçi Üniversitesi'ne geçtiğimiz hafta rektör olarak atanan Naci İnci'nin, öğrencilere “Nasılsınız?” sorusunu yöneltmesi karşısında aldığı cevaplar sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bir öğrenci tarafından çekilen görüntülerde, arabasına binmek üzere olan rektör İnci'ye öğrenciler, “Nasıl olduğumuzu soruyorsunuz, iyi değiliz, nasıl iyi olabiliriz ki? Hala el sallayabiliyorsunuz. Hala yüzümüze bakabiliyorsunuz hocam. Bize nasılsınız diye soruyorsunuz utanmadan” ifadeleriyle yanıt veriyor.


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