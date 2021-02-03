Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde gözaltına alınan 30 kişinin tutuklanması istendi

Kadıköy'de provokatörler 'katil polis' sloganları atarak emniyet güçlerine saldırdı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör atamasını bahane ederek Kadıköy'de eylem yapan provokatörler 'katil polis' sloganları atarak emniyet güçlerine saldırdı. Daha önce de aralarına DHKP-C ve PKK militanlarının katıldığı belirlenen öğrenciler, 'Bu memleket bizim, yobaza, faşiste bırakmayız. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz' sloganları atarak polisin üstüne yürüdü.