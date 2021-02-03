Gündem Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde gözaltına alınan 30 kişinin tutuklanması istendi
İSTANBUL

Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde gözaltına alınan 30 kişinin tutuklanması istendi

Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde gözaltına alınan 30 kişinin tutuklanması istendi

Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde gözaltına alınan 51 kişiden 30'u tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik tüm soruşturma işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

Haber Merkezi AA
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda 51 kişi gözaltına alındı.
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda 51 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Şubat'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde yapılan izinsiz gösteriler sırasında gözaltına alınan 51 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Şüphelilerin, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifade işlemleri sona erdi.

Savcılık şüphelilerden 30'unu tutuklama, 12'sini konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol, 9'unu yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Kadıköy'de provokatörler 'katil polis' sloganları atarak emniyet güçlerine saldırdı
OYNAT 01:50
Kadıköy'de provokatörler 'katil polis' sloganları atarak emniyet güçlerine saldırdı
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör atamasını bahane ederek Kadıköy'de eylem yapan provokatörler 'katil polis' sloganları atarak emniyet güçlerine saldırdı. Daha önce de aralarına DHKP-C ve PKK militanlarının katıldığı belirlenen öğrenciler, 'Bu memleket bizim, yobaza, faşiste bırakmayız. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz' sloganları atarak polisin üstüne yürüdü.


Başsavcılık açıklaması

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi kampüsü ve çevresinde 1 Şubat'ta gerçekleştirilen yasa dışı gösterilerde rektörlük binasını kuşatan ve rektörlük çalışanlarının dışarı çıkmasını engellediği için 51 kişinin "kişi hürriyetini yoksun kılma, kamu malına zarar verme ve 2911 sayılı Kanun'a muhalefet etmek" suçlarından gözaltına alındığı belirtildi.
  • Açıklamada, maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik tüm soruşturma işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

Kılıçdaroğlu provokatörler için 'serbest bırakın' çağrısında bulundu
OYNAT 00:46
Kılıçdaroğlu provokatörler için 'serbest bırakın' çağrısında bulundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar bahane edilerek polis ekiplerine saldırı eylemlerine dönüşen provokasyonlarda gözaltına alınan kişiler için çağrı yaptı. Provokatörler için 'evlatlarımız' ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, 'Onları serbest bırakın' dedi.
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