Gündem Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerle ilgili tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edilen 30 kişi salıverildi
İSTANBUL

Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerle ilgili tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edilen 30 kişi salıverildi

Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerle ilgili nöbetçi hakimliğe sevk edilen, savcılıkça tutuklanmaları istenen 30 kişinin de aralarında olduğu 51 şüpheli, "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza verme zorunluluğundan" oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Haber Merkezi AA
30 şüpheli adli kontrol tedbirleri uygulanarak salıverildi.
30 şüpheli adli kontrol tedbirleri uygulanarak salıverildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Şubat'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişindeki izinsiz gösteriler sırasında gözaltına alınan 51 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifade işlemleri sona eren şüphelilerden 30'u "tutuklama", 12'si "konutu terk etmeme" ve 9'u da "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri talepleriyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Altışarlı gruplar halinde farklı nöbetçi hakimliklerde sorgulanan şüphelilerin işlemleri sabaha doğru sona erdi.

  • Tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edilen 30 şüpheli "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza verme zorunluluğundan" oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanarak salıverildi.

Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde gözaltına alınan 30 kişinin tutuklanması istendi
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Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde gözaltına alınan 30 kişinin tutuklanması istendi

Savcılığın ev hapsi uygulanmasını talep ettiği 12 kişi ile yurt dışına çıkış yasağı konulmasını istediği 9 kişi de aynı adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi kampüsü ve çevresinde 1 Şubat'ta gerçekleştirilen yasa dışı gösterilerde rektörlük binasını kuşatan ve rektörlük çalışanlarının dışarı çıkmasını engellediği için 51 kişinin "kişi hürriyetini yoksun kılma, kamu malına zarar verme ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek" suçlarından gözaltına alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik tüm soruşturma işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü vurgulanmıştı.

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Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde başörtülü bir öğrencinin polisin kötü muamelesine maruz kaldığı iddiaları üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. O anlara ilişkin görüntünün de paylaşıldığı açıklamada iddialar yalanlanırken, ''Gözaltına alınan öğrencilerden Şeyma A. gözaltı yapılırken yerlerde sürüklendiğini, başörtüsünün açıldığını, başörtüsünü yeniden takmasına izin verilmediğini...' Suçun her türlüsüyle mücadele eden Türk Polisi, yalanın her türlüsüyle de mücadele ediyor. Mücadeleye devam' ifadeleri paylaşıldı.

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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Öğrencilere yönelik polis müdahalesini de değerlendiren Bulu, 'Boğaziçi Üniversitesinde maalesef bazı gruplar bu protesto kültürünü biraz aşırıya götürdüler. Rektörlük binasının 3 kapısı da ablukaya alınarak, içeride çalışanların saat 9'a kadar dışarıya çıkmaları fiili olarak engellendi. Uyarılara rağmen başkalarının özgürlüğünü engelleyici tarzda bir duruma girdiler. Tedbir alma zorunluluğu doğdu. Bütün olay bundan ibarettir.' diye konuştu. İstifa konusuna da değinen Bulu, 'Boğaziçini ilk 100 üniversite içerisine sokma hayalim var, istifayı asla düşünmüyorum.' ifadelerini kullandı.


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