Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerle ilgili tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edilen 30 kişi salıverildi

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Melih Bulu: Boğaziçini ilk 100 üniversite içerisine sokma hayalim var, istifayı asla düşünmüyorum

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Öğrencilere yönelik polis müdahalesini de değerlendiren Bulu, 'Boğaziçi Üniversitesinde maalesef bazı gruplar bu protesto kültürünü biraz aşırıya götürdüler. Rektörlük binasının 3 kapısı da ablukaya alınarak, içeride çalışanların saat 9'a kadar dışarıya çıkmaları fiili olarak engellendi. Uyarılara rağmen başkalarının özgürlüğünü engelleyici tarzda bir duruma girdiler. Tedbir alma zorunluluğu doğdu. Bütün olay bundan ibarettir.' diye konuştu. İstifa konusuna da değinen Bulu, 'Boğaziçini ilk 100 üniversite içerisine sokma hayalim var, istifayı asla düşünmüyorum.' ifadelerini kullandı.