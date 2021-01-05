Gündem Boğaziçi Üniversitesindeki "katil polis" sloganına tepkiler çığ gibi Yüzbinlerce kişi "Polisimin yanındayım" dedi
İSTANBUL

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki "katil polis" sloganına tepkiler çığ gibi: Yüzbinlerce kişi "Polisimin yanındayım" dedi

Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto eden gruptakilerin "katil polis" şeklinde slogan atmasına tepkiler büyüyor. Twitter'dan "Polisimin yanındayım" etiketi ile yaklaşık 330 bin paylaşım yapılırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Polisimin Yanındayım 'katil polis' diyenin karşısındayım. Omurgasız vıcık vıcıkların farkındayım" mesajını paylaştı.

Haber Merkezi AA
Boğaziçi Üniversitesi önünde &quot;katil polis&quot; sloganları atılmıştı.
Boğaziçi Üniversitesi önünde "katil polis" sloganları atılmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını protesto gerekçesiyle toplanan bir grubun terör örgütü marşı söyleyip "katil polis" sloganları atması tepki çekti.

TERÖR ÖRGÜTÜ MARŞI SÖYLEDİLER

Boğaziçi Üniversitesine yapılan rektörlük ataması sonrası dün üniversite önünde yapılan gösteri sırasında, gruptakilerin "Katil polis üniversiteden defol" şeklinde slogan atması ve terör örgütlerine ait marşlar eşliğinde halay çekmesine tepkiler sürüyor.

POLİSİMİN YANINDAYIM

Gösteri sırasında atılan bu sloganlara tepki gösterenlerin sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açtıkları "#Polisiminyanındayım" yazılı hashtag, Trend Topic (TT) oldu. Twitter'da "#Polisiminyanındayım" etiketiyle şu ana kadar yaklaşık 330 bin paylaşım yapıldı.

BAKAN SOYLU DA PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "#Polisiminyanındayım 'katil polis' diyenin karşısındayım. Omurgasız vıcık vıcıkların farkındayım." paylaşımını yaptı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da İzmir'de 2017 yılında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in fotoğrafını paylaşıp yayınladıkları mesajla "#Polisiminyanındayım" etiketine destek verdi.

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NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına tepki gösteren bir grup, Beşiktaş'taki Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde toplanarak basın açıklaması ve protesto gösterisi yapmak istemişti.

Gösteride gruptakiler, "Katil polis üniversiteden defol" sloganı atarak, terör örgütüne ait marşlar eşliğinde halay çekmişti.

Protesto sırasında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 28 şüphelinin yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alınmıştı.

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