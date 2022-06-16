Boğaziçi Üniversitesi'nin dört zorba akademisyeni görevden uzaklaştırıldı

Boğaziçi Üniversitesi'nde bilgi işlem bölümünde gerçekleştirilen dönüşüme karşı çıkan eylemci Üniversite görevlisi ve akademisyenler, sistemi aksatmak adına yasa dışı yollara başvuruyor.

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ), bazı medya mecralarında yer alan "BÜ'de kişisel verilerin özel şirketlerin kullanımına verildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını, hiçbir veri kaynağının üçüncü kişi veya kurumların erişimine açık olmadığını duyurdu.

"BAZI BELGELER PERSONELDEN BASKI İLE ALINMIŞTIR"

Açıklamada, söz konusu iddiaları dile getiren kişilerle ilgili de şu ifadelere yer verildi:

"Bu gerçek dışı iddiaları dile getiren ve üniversitemizin Bilgi Teknolojileri Kurulu adına hareket ettiklerini iddia eden bir grup akademisyen, 10 Haziran Cuma günü, diğer kurul üyelerinin bilgisi olmaksızın, Daire Başkanlığı ile iletişime geçmeden ve de resmi kanallardan bilgi talep etmeden, üstelik üniversitemiz yöneticilerinin Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma binasının açılış töreninde olduğu bir anı kollayarak Bilgi İşlem personelimizi sorgulamış, tehdit ile korkutmaya çalışmış ve kuruma ait bazı belgeleri personelden baskı ile almıştır."

Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

GÜNDEM Boğaziçi Üniversitesi'ndeki hocalar baskına başladı: Evrakları gasp edip personeli tehdit ettiler

PERSONEL ARACILIĞIYLA PROPAGANDA MAİLİ

Geçtiğimiz hafta kandilli açılışı esnasında bilgi işlem binasını basan 4 öğretim görevlisinin evrakları gasp etmesinin ardından, açılan soruşturmayı sekteye uğratmak amacıyla üniversitede işbirliği yaptıkları personel tarafından kurum maili vasıtasıyla yetkisiz bir şekilde tüm kurum üyelerine propaganda amacıyla mail gönderildi. Bu personelin hakkında soruşturma başlatılan Prof. Dr. Tuna Tuğcu'nun da doktora öğrencisi olduğu ortaya çıktı.

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VERİ GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE ATILDI

Üniversitedeki veri güvenliği ve bilgi işlem güvenliğini tehlikeye sokan bu eylemlerle ilgili yönetim soruşturma başlattı. Olayın savcılığa intikal ettirileceği ve siber suçlar kapsamında işlem yapılacağı öğrenildi.

Geçmişteki kirli ilişkiler ve hukuksuz uygulamaların ortaya çıkmasından korktukları için Boğaziçi yönetiminin bilgi işlemde gerçekleştirdiği çalışmaları kişisel verilen ihlali ve benzeri asılsız suçlamalarla karalamaya çalışanlar, bilgi işlem maillerine sızıp veri güvenliğini ihlal etmesi akıllarda soru işareti bıraktı.

USÜLSÜZ İHALELERİ DEŞİFRE OLMUŞTU

Bilgi işlem merkezini basarak kurum içi evrakları gasp ettikleri gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan Tuna Tuğcu ve 3 akademisyen, 2016 yılında babası üzerinden kurtuğu firması ile okuldan 20 bin dolarlık ihale aldığı ortaya çıktı. Bugünkü değeri ile 1 milyonun üzerinde değeri olan ihaleler 'usulsüz' bir şekilde gerçekleştirildi.

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Bilgisayar Bölüm Başkanı Cem Ersoy'un da imzasının bulunduğu usulsüz alımın, doğrudan temin yöntemi ile yapıldığı ve bu usul ile öğretim görevlisi Tuna Tuğcu'nun şirketine peşkeş çekildiği öğrenildi. Daha sonra Tuna Tuğcu ve diğer 3 akademisyen görevlerinden uzaklaştırıldı.

OYNAT 00:32 Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerin öncü ismi Enes Gözüküçük bu kez dini değerlerle alay etti Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolarda en önde provokasyon yapan Enes Gözüküçük, çektiği video ile dini değerleri hedef aldı. Kendisini dinleyen kalabalığa sözde şarkı söyleyen Gözüküçük, 'Dikkat Allah konuşuyor' ifadesini kullandı. Söz konusu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Gözüküçük'ün arkadaşı ise paylaşımına, 'Hayırdır Allah'ın mı doğum günü' notunu düştü. Enes Gözüküçük ve arkadaşlarının dini değerlerle alenen alay etmesi tepkilere neden oldu BiP'te paylaş

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