Boğaziçi'nden Batman'a girişimcilik hamlesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle tamamen ücretsiz hizmet verecek ofis, teknoloji tabanlı girişimlere mentorluk, eğitim ve yatırımcı buluşmaları sunacak. Bölgedeki gençlerin projeleri jüri karşısına çıkarken, başarılı girişimler Teknopark bünyesine katılma fırsatı yakaladı. İlk Demo Day etkinliğinde girişimciler projelerini jüri karşısında sunarken, başarılı bulunan fikirler ödüllendirildi, Teknopark bünyesine katılma fırsatı yakaladı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Boğaziçi Teknopark Genel Müdürü Dr. Cem Duran, Batman Girişim Ofisi’nin bölge için taşıdığı öneme dikkat çekti. Boğaziçi Üniversitesi’nin köklü akademik birikimini Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne taşımanın heyecanını yaşadıklarını belirten Duran, gençlerin fikirlerini hayal aşamasında bırakmamakta kararlı olduklarını vurguladı. Batman Girişim Ofisi’nin resmi açılışının önümüzdeki dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından yapılması planlanıyor.