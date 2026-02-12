Yeni Şafak
Boğaziçi'nden Batman'a girişimcilik hamlesi

Saliha Engin
04:0012/02/2026, الخميس
G: 12/02/2026, الخميس
Demo Day etkinliğinde girişimciler projelerini jüri karşısında sunarken, başarılı bulunan fikirler ödüllendirildi.
Boğaziçi Teknopark, Batman Girişim Ofisi’nin ilk Demo Day etkinliğiyle Güneydoğu’da girişimcilik hamlesini başlattı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle tamamen ücretsiz hizmet verecek ofis, teknoloji tabanlı girişimlere mentorluk, eğitim ve yatırımcı buluşmaları sunacak. Bölgedeki gençlerin projeleri jüri karşısına çıkarken, başarılı girişimler Teknopark bünyesine katılma fırsatı yakaladı. İlk Demo Day etkinliğinde girişimciler projelerini jüri karşısında sunarken, başarılı bulunan fikirler ödüllendirildi, Teknopark bünyesine katılma fırsatı yakaladı.

FİKİRLER HAYAL OLARAK KALMAYACAK

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Boğaziçi Teknopark Genel Müdürü Dr. Cem Duran, Batman Girişim Ofisi’nin bölge için taşıdığı öneme dikkat çekti. Boğaziçi Üniversitesi’nin köklü akademik birikimini Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne taşımanın heyecanını yaşadıklarını belirten Duran, gençlerin fikirlerini hayal aşamasında bırakmamakta kararlı olduklarını vurguladı. Batman Girişim Ofisi’nin resmi açılışının önümüzdeki dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından yapılması planlanıyor.



