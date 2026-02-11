İstanbul bölgesel girişimcilik üssü

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, devletin tüm politika araçları ve destek mekanizmalarıyla girişimcilerin yanında olduğunu belirterek, Türkiye’nin ve özellikle İstanbul’un yalnızca yerel değil uluslararası girişimciler için de bir çekim merkezi haline geldiğini söyledi. Genç MÜSİAD tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Genç İşadamları Kongresi (UGİK’26), “Future: Today” temasıyla kapılarını açarken, açılış konuşmaları iş dünyası ve girişimcilik ekosisteminin dönüşümüne dair güçlü mesajlara sahne oldu.

ERKEN AŞAMAYA 700 MİLYON DOLAR

Dağlıoğlu, girişimciliğin ekonomik dinamizmin ana taşıyıcısı olduğunu vurgulayarak, üretim faktörlerini bir araya getirip değere dönüştüren aktörün girişimci olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin son yıllarda kamu destek programları, finansman araçları ve politika setleriyle teknoloji girişimciliğinde önemli mesafe kaydettiğini ifade eden Dağlıoğlu, yalnızca 2025 yılında erken aşamadaki teknoloji girişimlerine yaklaşık 700 milyon dolarlık yatırım yapıldığını açıkladı. Unicorn hedefinin tek başına belirleyici olmadığını kaydeden Dağlıoğlu, asıl meselenin yaratılan katma değer ve ortaya konulan etkinin niteliği olduğunu vurguladı. İstanbul’un bölgesel bir girişimcilik üssü haline geldiğine işaret eden Dağlıoğlu, uluslararası yatırımcı ve girişimcilerin ilgisinin giderek arttığını söyledi.

9. Uluslararası Genç İşadamları Kongresi'nin sponsorları arasında yer alan Albayrak Medya'nın teşekkür plaketi Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Sezai Ilkı'ya takdim edildi.

ŞİRKET KURMAKLA SINIRLI KALMAYIN

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ise küresel ölçekte tedarik zincirlerinin kırıldığı, güç dengelerinin yeniden şekillendiği bir geçiş dönemine girildiğini belirtti. Bu sürecin krizden ziyade yeni liderlerin ve yeni elitlerin doğduğu bir boşluk yarattığını ifade eden Özdemir, genç iş insanlarının yalnızca şirket kurmakla sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi. Geleneksel iş dünyasının kâr maksimizasyonuna odaklı yaklaşımının yerini değer üretimi, etik ticaret ve toplumsal etki temelli bir anlayışa bıraktığını dile getiren Özdemir, veri ekonomisi, yapay zekâ ve enerji dönüşümü alanlarında söz sahibi olan aktörlerin küresel dengeleri belirleyeceğini kaydetti. Özdemir, genç iş insanlarının ekonomik olduğu kadar jeopolitik aktörler olarak da sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

GERÇEK BAŞARININ SIRRI İSTİKRAR

Genç MÜSİAD Başkanı Mağsum Usta ise iş dünyasında kalıcı fark yaratanların güçlü dinleme becerisine sahip liderler olduğunu vurguladı. Gerçek başarının ani sıçramalarla değil, disiplinli ve istikrarlı çalışmayla elde edildiğini ifade eden Usta, kalıcı etki yaratan iş insanlarının gürültü değil değer ürettiğini söyledi.

Amaç gençliğe vizyon sunmak

UGİK İcra Kurulu Başkanı Ömer Faruk Çelik de kongre mottosunun kapsamlı saha araştırmaları ve küresel trend analizleri sonucunda belirlendiğini belirtti. Gençliğin karşı karşıya olduğu üç temel meseleye dikkat çeken Çelik, kimlik ve anlam arayışı, mücadele kültürünün zayıflaması ve etki odaklı yaşam bilincinin yeterince yerleşmemesinin öne çıktığını kaydetti. Kongrenin amacının dünya gençliğine güçlü bir vizyon sunmak ve katılımcılara yeni perspektifler kazandırmak olduğunu dile getiren Çelik, girişimciliğin yalnızca ekonomik değil toplumsal etki yaratma kapasitesine de odaklanması gerektiğini ifade etti.















