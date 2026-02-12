Boğaziçi Teknopark’tan Anadolu’ya güçlü adım: Batman’da ilk Demo Day heyecanı

birinci seçilerek 60 bin lira ödül alırken, ikincilik ödülü 40 bin lira ile FatGes'e, üçüncülük ödülü ise 20 bin lira ile YeşilSaksı girişimi aldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Boğaziçi Teknopark Genel Müdürü Dr. Cem Duran, Batman Girişim Ofisi’nin bölge için taşıdığı öneme dikkat çekti. Boğaziçi Üniversitesi’nin köklü akademik birikimini Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne taşımanın heyecanını yaşadıklarını belirten Duran, gençlerin fikirlerini hayal aşamasında bırakmamakta kararlı olduklarını vurguladı. Güçlü akademik rehberlik, doğru iş ağları ve sürdürülebilir bir ekosistemle girişimcilerin destekleneceğini ifade eden Duran, “Potansiyelin coğrafyayla sınırlı olmadığına inanıyoruz” dedi. Demo Day kapsamında jüri karşısına çıkan girişimciler, yenilikçi projeleriyle yoğun ilgi gördü. Başarılı bulunan projeler ödüllendirilerek Teknopark bünyesine katılma fırsatı yakaladı.

Batman Girişim Ofisi'nin resmi açılışının önümüzdeki dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından yapılması planlanıyor. Bakanlık desteğiyle hayata geçirilen merkezde sunulan tüm hizmetler girişimcilere ücretsiz olarak sağlanacak. Ofis bünyesinde mentorluk programları, eğitimler, iş geliştirme ve ölçeklenme odaklı çalışmaların yanı sıra yatırımcılarla eşleştirme imkânları sunulacak. Bu yönüyle Batman Girişim Ofisi, Anadolu'da ücretsiz hizmet sunan öncü girişim ofislerinden biri olma özelliği taşıyor. Boğaziçi Teknopark, bu adımla yerel girişimleri güçlendirmeyi ve bölgesel kalkınmaya sürdürülebilir katkı sağlamayı hedefliyor.