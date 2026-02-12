Yeni Şafak
Boğaziçi Teknopark’tan Anadolu’ya güçlü adım: Batman’da ilk Demo Day heyecanı

Saliha Engin
04:0012/02/2026, Perşembe
G: 12/02/2026, Perşembe
Demo Day etkinliğinde girişimciler projelerini jüri karşısında sunarken, başarılı bulunan fikirler ödüllendirildi.
Boğaziçi Teknopark, Batman Girişim Ofisi’nin ilk Demo Day etkinliğiyle Güneydoğu’da girişimcilik hamlesini başlattı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle tamamen ücretsiz hizmet verecek ofis, teknoloji tabanlı girişimlere mentorluk, eğitim ve yatırımcı buluşmaları sunacak. Bölgedeki gençlerin projeleri jüri karşısına çıkarken, başarılı girişimler Teknopark bünyesine katılma fırsatı yakaladı.

Boğaziçi Teknopark, girişimcilik vizyonunu Güneydoğu’ya taşıyarak Batman Girişim Ofisi’nin ilk Demo Day etkinliğini gerçekleştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle kurulan ofis, teknoloji tabanlı girişimlere tamamen ücretsiz destek sunacak öncü bir merkez olarak dikkat çekiyor. Etkinlikte girişimciler projelerini jüri karşısında sunarken, başarılı bulunan fikirler ödüllendirildi. Boğaziçi Üniversitesi’nin akademik birikimini bölge gençliğiyle buluşturmayı hedefleyen adım, yerel kalkınmaya stratejik katkı sunmayı amaçlıyor.

6 girişim projesini tanıttı

Düzenlenen programda, topraksız tarım altyapısıyla hidroponik üretim yapan
'YeşilSaksı'
, fıstık üreticileri için yapay zeka destekli hastalık tespiti sağlayan
'FatGes'
, yapay zeka destekli tarımsal su ve gübre israfını önlemeye odaklanan
'NetFarm'
, artırılmış gerçeklik destekli etkileşimli rehberlik uygulaması
Voicetory
, işletmelere otomatik çok kanallı iletişim çözümü sunan
NowlDesk
ve dijital yapı yönetim platformu DijiYapı girişimleri jüri üyelerine projelerini tanıttı. Girişimcilerin yenilikçi fikirlerinin değerlendirildiği etkinlikte, başarılı bulunan projeler ödüllendirildi. Yarışmada
DijiYapı
birinci seçilerek 60 bin lira ödül alırken, ikincilik ödülü 40 bin lira ile FatGes'e, üçüncülük ödülü ise 20 bin lira ile YeşilSaksı girişimi aldı.

Potansiyel coğrafyayla sınırlı değil

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Boğaziçi Teknopark Genel Müdürü Dr. Cem Duran, Batman Girişim Ofisi’nin bölge için taşıdığı öneme dikkat çekti. Boğaziçi Üniversitesi’nin köklü akademik birikimini Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne taşımanın heyecanını yaşadıklarını belirten Duran, gençlerin fikirlerini hayal aşamasında bırakmamakta kararlı olduklarını vurguladı. Güçlü akademik rehberlik, doğru iş ağları ve sürdürülebilir bir ekosistemle girişimcilerin destekleneceğini ifade eden Duran, “Potansiyelin coğrafyayla sınırlı olmadığına inanıyoruz” dedi. Demo Day kapsamında jüri karşısına çıkan girişimciler, yenilikçi projeleriyle yoğun ilgi gördü. Başarılı bulunan projeler ödüllendirilerek Teknopark bünyesine katılma fırsatı yakaladı.

Bakanlık desteğiyle tamamen ücretsiz model

Batman Girişim Ofisi’nin resmi açılışının önümüzdeki dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından yapılması planlanıyor. Bakanlık desteğiyle hayata geçirilen merkezde sunulan tüm hizmetler girişimcilere ücretsiz olarak sağlanacak. Ofis bünyesinde mentorluk programları, eğitimler, iş geliştirme ve ölçeklenme odaklı çalışmaların yanı sıra yatırımcılarla eşleştirme imkânları sunulacak. Bu yönüyle Batman Girişim Ofisi, Anadolu’da ücretsiz hizmet sunan öncü girişim ofislerinden biri olma özelliği taşıyor. Boğaziçi Teknopark, bu adımla yerel girişimleri güçlendirmeyi ve bölgesel kalkınmaya sürdürülebilir katkı sağlamayı hedefliyor.in resmi açılışının önümüzdeki dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından yapılması planlanıyor.



