Boğaziçi Teknopark’tan Anadolu’ya güçlü adım: Batman’da ilk Demo Day heyecanı

Boğaziçi Teknopark, girişimcilik vizyonunu Güneydoğu’ya taşıyarak Batman Girişim Ofisi’nin ilk Demo Day etkinliğini gerçekleştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle kurulan ofis, teknoloji tabanlı girişimlere tamamen ücretsiz destek sunacak öncü bir merkez olarak dikkat çekiyor. Etkinlikte girişimciler projelerini jüri karşısında sunarken, başarılı bulunan fikirler ödüllendirildi. Boğaziçi Üniversitesi’nin akademik birikimini bölge gençliğiyle buluşturmayı hedefleyen adım, yerel kalkınmaya stratejik katkı sunmayı amaçlıyor.
6 girişim projesini tanıttı
Potansiyel coğrafyayla sınırlı değil
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Boğaziçi Teknopark Genel Müdürü Dr. Cem Duran, Batman Girişim Ofisi’nin bölge için taşıdığı öneme dikkat çekti. Boğaziçi Üniversitesi’nin köklü akademik birikimini Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne taşımanın heyecanını yaşadıklarını belirten Duran, gençlerin fikirlerini hayal aşamasında bırakmamakta kararlı olduklarını vurguladı. Güçlü akademik rehberlik, doğru iş ağları ve sürdürülebilir bir ekosistemle girişimcilerin destekleneceğini ifade eden Duran, “Potansiyelin coğrafyayla sınırlı olmadığına inanıyoruz” dedi. Demo Day kapsamında jüri karşısına çıkan girişimciler, yenilikçi projeleriyle yoğun ilgi gördü. Başarılı bulunan projeler ödüllendirilerek Teknopark bünyesine katılma fırsatı yakaladı.
Bakanlık desteğiyle tamamen ücretsiz model
Batman Girişim Ofisi'nin resmi açılışının önümüzdeki dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından yapılması planlanıyor. Bakanlık desteğiyle hayata geçirilen merkezde sunulan tüm hizmetler girişimcilere ücretsiz olarak sağlanacak. Ofis bünyesinde mentorluk programları, eğitimler, iş geliştirme ve ölçeklenme odaklı çalışmaların yanı sıra yatırımcılarla eşleştirme imkânları sunulacak. Bu yönüyle Batman Girişim Ofisi, Anadolu'da ücretsiz hizmet sunan öncü girişim ofislerinden biri olma özelliği taşıyor. Boğaziçi Teknopark, bu adımla yerel girişimleri güçlendirmeyi ve bölgesel kalkınmaya sürdürülebilir katkı sağlamayı hedefliyor.