Boğulma tehlikesi yaşayan arkadaşını kurtarırken canından oluyordu.

Olay, Fatih Sarayburnu sahilinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 50 yaşındaki Ali Eracar, arkadaşı ve 10 yaşlarındaki oğluyla birlikte Sarayburnu sahiline gitti. Serinlemek için denize giren Eracar’ın arkadaşı boğulma tehlikesi yaşadı. Sahildekilerin de yardımıyla Eracar’ın arkadaşı denizden çıkarılırken, Eracar akıntıya kapıldı. Metrelerce sürüklendikten sonra iskelenin altına girdi.



İhbar üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri iskelenin altından çıkardığı Ali Eracar’ı sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri edinilen bilgiye göre, su yutan ve bilinci kapalı olan Eracar’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Eracar’ın hayati tehlikesi devam ederken polis konuyla ilgili çalışma başlattı.

“Kendisine ip attık ama tutamadı”

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Yaşanan olayı anlatan Abdurrahman Kaya, “Büyük ihtimal serinlemek için denize girmişler. Arkadaşı boğulma tehlikesi yaşayınca kendisi atlayıp arkadaşını kurtardıktan sonra dalgaların etkisiyle hareketsiz kaldı. Bilincini artık kaybedecek dereceye geldi. En sonunda burada bilinci açıktı. Kendisine ip attık ama tutamadı. İyice yorulduğu için sürüklenerek iskelenin altına girdi. Görevliler 20 dakika sonra gelebildi. En sonunda dalgıçlar onu hareketsiz halde buldu. Bayağı su yutmuştu. Bilinci kapalıydı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı” dedi.



“Babam gitti diye ağlıyordu”



Boğulan kişinin akıntıyla sürüklendiğini söyleyen Hasan Özkılavuz, “Akıntıyla birlikte böyle geliyorlar. İskelenin oraya kadar geliyorlar. İskelenin altına giriyor. İskelenin altına girdiği zaman oradan çıkması imkansız gibi bir şey. Daha önce burada böyle birkaç vaka olmuş. Olan çocuğuna oldu. 12 yaşında bir evladı vardı. O da babam gitti diye ağladı. En son dalgıçlar geldi. Arkadaşıyla beraber girmişler arkadaşını kurtardılar. Çocuğu da burada ağlıyordu. Biz sonuna yetiştik” diye konuştu.



“Onu kurtardı, kendi akıntıya dayanamadı”

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Boğulan kişinin arkadaşını kurtarmaya çalıştığını ifade eden Muhammet Ali Avcılar, “Onu kurtardı, kendi akıntıya dayanamadı. Buradan baygın şekilde limana sırtını vurdu. Orada durdu. Sahil güvenlik geldi. Yarım saat içerisinde çıkardılar. Burada kimse atlamasın. Çok sıkıntılı bir yer. Akıntı olduğu için o yüzden sıkıntı. Bir 10 yaşında çocuğu vardı. 2 tane karakola ifade vermeye gittiler” şeklinde konuştu.