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BOLU

Bolu Belediye Başkanı Özcan: Kente 10 metrelik bozayı heykeli yaptıracağız

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şehrin simgesi olacak 10 metrelik bozayı heykeli yapacaklarını açıkladı. Özcan, "Berlin'in ve Moskova'nın simgesi ayı. Onlar ayıya sahip çıkıyor da biz kendi ayımıza neden sahip çıkmayacağız. Bunda garip olan, tuhaf olan ne? Ayıya niye sahip çıkmıyoruz? Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan

CHP'li belediyelerin heykel yapımı ve açılışlarına bir yenisi daha eklenecek. Yerel bir gazeteye açıklamalarda bulunan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kente 10 metrelik bozayı heykeli yapacaklarını duyurdu.

"Belediye olarak görevimiz"

Ayının Bolu'nun simgesi olduğunu ve bunun Bolululara hakaret olmadığını söyleyen Özcan, "Şehrin uygun bir noktasına yerleştireceğiz. Boz ayımıza sahip çıkmamız belediye olarak görevimiz.

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Ayıya niye sahip çıkmıyoruz?

Berlin'in ve Moskova'nın simgesi ayı. Onlar ayıya sahip çıkıyor da biz kendi ayımıza neden sahip çıkmayacağız. Bunda garip olan, tuhaf olan ne? Ayıya niye sahip çıkmıyoruz? Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Eğer Bolu turizm şehri olacaksa, bu tür heykellere, anıtlara alışmamız lazım" dedi.

Sonraki hedef Bolu mandasının heykeli

Özcan ayrıca şehri turizm merkezi yapmak için önümüzdeki yıllarda Bolu mandasının heykelini de yapabileceklerini söyledi.

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