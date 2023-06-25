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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'na seslendi: Lütfen bırakın

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP lideri Kılıçdaroğlu'na hitaben "Şimdi soruyorum sorun kazanan ben miyim? Sorun kaybeden siz misiniz? Lütfen bırakın" ifadelerini kullandı.

10:31 . 25/06/2023 Pazar
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Tanju Özcan

Tanju Özcan

CHP'den 1 yıl ceza alan ve cezaı biter bitmez kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Özcan yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na hitaben "Lütfen bırakın" diye seslendi.

Sosyal medyadan paylaştı

Özcan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Beni 1 yıl attınız. Oram buram oynamadı. Sağa sola gitmedim. Ceza verildi, haksızdı. Sabırla bekledim. CHP’den atılmış iken sizin için çalıştım. ‘Döneceğim’ dedim döndüm. Siz 'Ben Kemal geliyorum’ dediniz, hiç gelemediniz. Sonuçta beni gene TEDBİRLİ ihraç istemi ile disipline verdiniz. Şimdi soruyorum sorun kazanan ben miyim? Sorun kaybeden siz misiniz? Kemal Kılıçdaroğlu, lütfen bırakın!"




#Tanju Özcan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
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