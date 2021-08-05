Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na: Mültecileri nasıl göndereceksin planın yok
Mültecilerin şehri terk etmesi için kentteki yabancı uyrukluların su faturasına 10 kat zam yapan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mültecileri evine gönderme vaadini eleştirdi. Partisinin politikası olmadığını söyleyen Özcan, "Bizim genel başkan da çıkıyor ‘2 yıl içinde geri göndereceğiz’ diyor. Nasıl göndereceksin altını doldurdun mu? ifadelerini kullandı.
Bolu’da yaşayan Suriyeli mültecileri hedef alarak kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine zam yapacağını açıklayan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclis toplantısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Suriyelileri 2 yılda geri göndereceğiz” sözlerini "Nasıl göndereceksin, altını doldurdun mu?" diyerek eleştirdi.
"NASIL GÖNDERECEKSİN ALTINI DOLDURDUN MU?"
Partisinin mültecilerle ilgili bir politikasının olmadığını söyleyen Özcan, “Benim partimin de bir politikası yok. Bizim genel başkan da çıkıyor ‘2 yıl içinde geri göndereceğiz’ diyor. Nasıl göndereceksin altını doldurdun mu? Şu an da herhangi bir şey yok” diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerini eleştirdi.
"Bolu’da Suriyeli görmek istemiyoruz" diyen ve mültecilerin şehri terk etmesi için kentte yaşayan yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisine 10 kat zam yapacağını açıklayan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, bir sene boyunca sigortasız olarak bir mülteciyi evinde hizmetçi olarak çalıştırdığı iddia edilmişti. Özcan'ın hizmetçisi, "Madem sevmiyor istemiyor bizi, neden bir sene boyunca sigortasız çalıştırdı?" sorusunu yöneltmişti.