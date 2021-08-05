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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na: Mültecileri nasıl göndereceksin planın yok

Mültecilerin şehri terk etmesi için kentteki yabancı uyrukluların su faturasına 10 kat zam yapan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mültecileri evine gönderme vaadini eleştirdi. Partisinin politikası olmadığını söyleyen Özcan, "Bizim genel başkan da çıkıyor ‘2 yıl içinde geri göndereceğiz’ diyor. Nasıl göndereceksin altını doldurdun mu? ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcandan Kılıçdaroğluna: Mültecileri nasıl göndereceksin planın yok
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (solda) ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan (sağda)

Bolu’da yaşayan Suriyeli mültecileri hedef alarak kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine zam yapacağını açıklayan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclis toplantısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Suriyelileri 2 yılda geri göndereceğiz” sözlerini "Nasıl göndereceksin, altını doldurdun mu?" diyerek eleştirdi.

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gafları ve ırkçı çıkışlarıyla gündemden düşmüyor
GÜNDEM
CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gafları ve ırkçı çıkışlarıyla gündemden düşmüyor

"NASIL GÖNDERECEKSİN ALTINI DOLDURDUN MU?"

Partisinin mültecilerle ilgili bir politikasının olmadığını söyleyen Özcan, “Benim partimin de bir politikası yok. Bizim genel başkan da çıkıyor ‘2 yıl içinde geri göndereceğiz’ diyor. Nasıl göndereceksin altını doldurdun mu? Şu an da herhangi bir şey yok” diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerini eleştirdi.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Yabancı uyruklulardan 10 kat fazla su faturası ücreti alacağız
GÜNDEM
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Yabancı uyruklulardan 10 kat fazla su faturası ücreti alacağız

'Ne yaptıysak mülteciler gitmiyor' diyen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan evinde sigortasız olarak bir mülteciyi çalıştırmış
GÜNDEM
'Ne yaptıysak mülteciler gitmiyor' diyen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan evinde sigortasız olarak bir mülteciyi çalıştırmış
  • "Bolu’da Suriyeli görmek istemiyoruz" diyen ve mültecilerin şehri terk etmesi için kentte yaşayan yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisine 10 kat zam yapacağını açıklayan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, bir sene boyunca sigortasız olarak bir mülteciyi evinde hizmetçi olarak çalıştırdığı iddia edilmişti. Özcan'ın hizmetçisi, "Madem sevmiyor istemiyor bizi, neden bir sene boyunca sigortasız çalıştırdı?" sorusunu yöneltmişti.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Yabancı uyruklulardan 10 kat fazla su faturası ücreti alacağız
OYNAT 00:59
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Yabancı uyruklulardan 10 kat fazla su faturası ücreti alacağız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Suriyelileri ülkelerine göndereceğiz' açıklamasından sonra CHP'li Bolu Belediyesi harekete geçti. Yerel seçimler öncesi 'Bolu'da Suriyeli görmek istemiyoruz' diyen, belediye başkanlığını kazandıktan sonra ilk ırkçı 'hizmeti'ni Suriyelilere verilen yemeği keserek yapan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şimdi de kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağını açıkladı. Özcan, bu kararını 'Arkadaş, yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. 'İş yeri ruhsatı vermiyorum' diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik' diyerek savundu.

Özcan, 'Arkadaş, yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. 'İş yeri ruhsatı vermiyorum' diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta belediye meclisi var. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı ücretlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşıyla yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık vergisi ücretine zam yapacağız.

Bunu niye yapıyoruz? Gitsinler istiyoruz. Bu misafirlik uzadı. Benim elimde yetki yok ki zorla, zabıtayla şehrin dışına bırakıp koyayım. Bir ara sınırlar açıldığında biz otobüsleri ücretsiz yapıp insan gönderdik. Şimdi de göndermeye hazırız. Gönderelim gitsin.' dedi.

Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın yabancılara zam önergesi CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi: Kalırsanız böyle uygulamaların muhatabı olursunuz
OYNAT 00:48
Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın yabancılara zam önergesi CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi: Kalırsanız böyle uygulamaların muhatabı olursunuz
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentte yaşayan yabancı uyrukluların faydalandığı belediye hizmetlerine zam yapılmasına ilişkin önergesi, Belediye Meclisinde CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilerek komisyona gönderildi. Birçok ülkenin kendi vatandaşlarına sunulan hizmetlerden para almadığını, yabancılardan ise yüksek miktarlarda para aldığını söyleyen Özcan, kendisine yurt dışından yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

Özcan, sığınmacılara seslenerek, 'Ben sizi Bolu'ya davet etmedim. Devlet de sizi Bolu'ya zorla göndermedi. Kendi iradenizle Bolu'ya geldiniz. Nasıl Bodrum'da pahalı beache gidip 1 liralık suyu 10 liraya içmek bir tercihse Bolu'da kalmakta bir tercihtir. Kalırsanız bu tür uygulamaların muhatabı olursunuz.' dedi.

CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilen önerge, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Bolu Belediye Meclisinde 14 CHP'li, 11 AK Parti'li, 4 İYİ Partili ve 2 MHP'li üye bulunuyor.
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