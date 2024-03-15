Bolu'da eski CHP'li belediye meclis üyesi İlkay Bayrak Tanju Özcan'a savaş açtı: Ulan alkolik sahtekarın önde gidenisin!

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için heyecanlı bekleyiş sürerken CHP'de aday belirleme süreci ile başlayan kriz belediyelerdeki koltuk mücadelesi ile devam ediyor.
Yerel seçimlere az bir süre kala İlkay Bayrak'ın Tanju Özcan ile ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamalar ve yayınladığı videolarda ortaya attığı iddialar yeniden gündeme geldi.
"Seni 6'ıncı kattan aşağıya silkerim"
"Tanıttığımız projelerin birçoğunu gerçekleştirmedik"
"Belediyeye ait araçlar özel işlerde kullanılıyor"
"Paralar nereye gitti?"
"Beytül-mal'a dokunan herkes hırsızdır"
"Bolu halkından özür diliyorum"
Belediye Meclisi'nde tartıştılar
Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan geçtiğimiz Şubat ayında Belediye Meclis toplantısında İlkay Bayrak ile tartışmıştı.
Tanju Özcan'ın, CHP'den ihracı sonrası yaptığı itiraz başvurusunun Ankara 28'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nce reddedilmesi üzerine, CHP Bolu İl Başkanlığı binasında duvarda asılı halde bulunan çerçeve içindeki fotoğrafı CHP'li Bolu Belediye Meclisi Üyesi İlkay Bayrak tarafından çöpe atılmıştı.