Bolu'da eski CHP'li belediye meclis üyesi İlkay Bayrak Tanju Özcan'a savaş açtı: Ulan alkolik sahtekarın önde gidenisin!

"13 Nisan 2019 tarihinde Bolu Belediyesinin resmi internet sayfasında paylaştığınız üzere geçmiş dönemde gereksiz kiralanan araçların iadesini gerçekleştirerek 1 buçuk milyon liranın üzerinde tasarruf hedeflenmiştir. Bolu Belediyesinde o tarihte kaç tane kiralık araç vardı, bugün kaç tane kiralık araç var? Bu araçların takibi yapılıyor mu? Yoksa siz dahil herkes bu araçları özel işlerinde de kullanıyorlar mı?"