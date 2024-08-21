|
Gündem

Bolu'da orman yangınıyla mücadele sürüyor: Gerede'deki çalışmalara altı ilden destek

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Söndürme çalışmalarına ilişkin son durumu paylaşan AFAD, çalışmalara destek amacıyla Eskişehir, Ankara, Çankırı, Zonguldak, Düzce ve Sakarya'dan ekiplerin bölgeye sevk edildiğini açıkladı. Öte yandan Gerede'ye bağlı Kavacık köyünün tedbir amacıyla tahliye edildiği bildirildi.

21:14 - 21/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 21:17 - 21/08/2024 Çarşamba
DHA
Ankara Kızılcahamam'da başlayan orman yangını Bolu'nun Gerede ilçesine sıçradı.
Ankara Kızılcahamam'da başlayan orman yangını Bolu'nun Gerede ilçesine sıçradı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gerede'de devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek için Eskişehir, Ankara, Çankırı, Zonguldak, Düzce ve Sakarya'dan ekiplerin bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 12.28 sıralarında Gerede ilçesi Demirler köyü mevkiinde orman yangını meydana gelmiştir. İlgili tüm kurum ve kuruluşlarımız yangın söndürme çalışmalarına ilk andan itibaren başlamış olup; müdahale çalışmaları havadan ve karadan aralıksız devam etmektedir. Demirler köyünde tedbir amacıyla 36 hane tahliye edilerek güvenli bölgeye alınmıştır. Çalışmalara destek vermek amacıyla Eskişehir, Ankara, Çankırı, Zonguldak, Düzce ve Sakarya il AFAD müdürlüklerimizden ekipler bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bir köy tahliye edildi

Öte yandan Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Kavacık köyü tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangına karadan müdahale sürerken havadan müdahale ise yapılamıyor.



#Gerede
#Orman Yangını
#Bolu
#Ankara
#Kızılcahamam
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı?